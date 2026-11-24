भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में एक बार फिर गर्मजोशी लौटती दिखाई दे रही है। दोनों देश लंबे समय से अटकी व्यापार समझौते की बातचीत को जल्द पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि दोनों देशों के अधिकारी इसे अंतिम दौर में बता रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर रोजाना बातचीत हो रही है। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, दोनों देश समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। कोशिश है कि इस साल के अंत तक बातचीत पूरी कर ली जाए।

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