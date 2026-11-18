वित्तीय संकट से जूझ रही स्पाइसजेट के बोर्ड ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए 5,500 करोड़ रुपये तक का फंड जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय एयरलाइन की क्षमता के पुनर्निर्माण और उसके पुनरुद्धार को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है।

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स्पाइसजेट को फंड की जरूरत क्यों पड़ी?

बोर्ड की बैठक में संभावित नए निवेशकों के साथ निवेश संबंधी चर्चाओं पर भी विचार किया गया। एयरलाइन प्रबंधन को इस फंड जुटाने की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। यह प्रस्तावित फंड इक्विटी और अन्य अनुमत साधनों के संयोजन से जुटाया जा सकता है, जो आवश्यक मंजूरियों के अधीन होगा।

स्पाइसजेट कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनमें वित्तीय और परिचालन संबंधी परेशानियां शामिल हैं। एयरलाइन ने बताया कि वह असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण माहौल में काम कर रही है। भू-राजनीतिक गड़बड़ी और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण परिचालन पर दबाव बढ़ा है। पिछले कुछ महीनों में विमानन टर्बाइन ईंधन की कीमतों में दोगुनी से अधिक वृद्धि हुई है, जिससे परिचालन लागत काफी बढ़ गई है।

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इस फंड से क्या हासिल होगा?

स्पाइसजेट के अनुसार, प्रस्तावित फंड जुटाने से एयरलाइन को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए वित्तीय गुंजाइश मिलेगी। इससे उसकी बैलेंस शीट मजबूत होगी, बेड़े के विस्तार में सहायता मिलेगी और परिचालन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। यह एयरलाइन को अपने नेटवर्क को बहाल करने और एक मजबूत, अधिक टिकाऊ कारोबार बनाने के प्रयासों में भी मदद करेगा। स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने कहा कि यह फंड एयरलाइन के पुनर्निर्माण, परिचालन को मजबूत करने और ब्रांड को बहाल करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा।

बाजार और हिस्सेदारी पर क्या असर?

इस खबर के बाद बीएसई पर स्पाइसजेट के शेयर लगभग 5 फीसदी बढ़कर 9.97 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। हालांकि, नवीनतम डीजीसीए के आंकड़ों के अनुसार, एयरलाइन की घरेलू बाजार हिस्सेदारी अगस्त में 1.2 फीसदी से घटकर सितंबर में 0.6 फीसदी रह गई है। बोर्ड ने कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को 2,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये करने की भी मंजूरी दी है, जो शेयरधारक और नियामक मंजूरियों के अधीन है।