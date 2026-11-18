बॉम्बे हाई कोर्ट ने ICICI बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर को एक बड़ी कानूनी राहत दी है। कोर्ट ने उन पर 'ऋण धोखाधड़ी' मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी रद कर दी है। यह फैसला चंदा कोचर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस निर्णय के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी को इस मामले में आगे बढ़ने के लिए नई अनुमति लेनी होगी। इससे कानूनी प्रक्रिया पर सीधा असर पड़ेगा।

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क्या है यह ऋण धोखाधड़ी मामला? यह मामला ICICI बैंक में कथित 'ऋण धोखाधड़ी' से जुड़ा है। चंदा कोचर पर आरोप थे कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने कुछ कंपनियों को अनुचित तरीके से कर्ज दिए थे। इन आरोपों के चलते उन पर मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस निर्णय से अब इस मामले की कानूनी कार्रवाई पर सीधा असर पड़ेगा।