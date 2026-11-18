एअर इंडिया एक्सप्रेस ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। एयरलाइन ने दीपक राजावत को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 1 दिसंबर से प्रभावी होगी।

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दीपक राजावत कौन हैं?

राजावत वर्तमान में टाटा समूह की इस एयरलाइन के मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। कंपनी ने एक विज्ञप्ति जारी कर इस बदलाव की पुष्टि की है। यह नियुक्ति 1 दिसंबर से लागू होगी। राजावत अब एयरलाइन के समग्र परिचालन का नेतृत्व करेंगे। वे कंपनी की भविष्य की रणनीति भी तय करेंगे। यह कदम एअर इंडिया एक्सप्रेस के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनकी पदोन्नति से कंपनी में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है। यह एयरलाइन के लिए एक रणनीतिक बदलाव है।

दीपक राजावत वर्तमान में एअर इंडिया एक्सप्रेस के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। उन्होंने कंपनी के वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टाटा समूह की इस एयरलाइन में उनका अनुभव काफी व्यापक है। 1 दिसंबर से वे मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभालेंगे। यह उनकी विशेषज्ञता और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है।

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एअर इंडिया एक्सप्रेस का वर्तमान विस्तार क्या है?

एअर इंडिया एक्सप्रेस का परिचालन काफी विस्तृत है। एयरलाइन प्रतिदिन लगभग 585 दैनिक उड़ानें संचालित करती है। ये उड़ानें 48 घरेलू और 17 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ती हैं। एअर इंडिया एक्सप्रेस के बेड़े में 108 विमान शामिल हैं। इनमें बोइंग 737 और एयरबस ए320 परिवार के विमान प्रमुख हैं।