महंगाई के बढ़ते दबाव और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उछाल के बीच आम आदमी से लेकर उद्योग जगत तक के लिए कर्ज आने वाले समय में और महंगे हो सकते हैं। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कैलेंडर वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 CY27) तक मानक नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट में कुल 75 बेसिस प्वाइंट (0.75 फीसदी) की बढ़ोतरी कर सकता है। दर वृद्धि के इस नए चक्र से देश की आर्थिक वृद्धि दर (GDP Growth) पर भी असर पड़ने का अनुमान है।

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