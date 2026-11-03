एमसीएक्स: अमेरिकी चुनाव नतीजों से पहले चांदी 3% से अधिक गिरी, निवेशक सतर्क; जानिए पूरा मामला

अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के नतीजों से पहले निवेशकों ने अपना निवेश कम किया। ब्याज दर के दृष्टिकोण और लगातार बढ़ती महंगाई की चिंताओं के कारण मंगलवार को चांदी की कीमतों में 3 फीसदी से अधिक की गिरावट आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी 1.77 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। यह गिरावट निवेशकों की सतर्कता को दर्शाती है।

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चांदी की गिरावट के मुख्य कारण क्या हैं?

दिसंबर अनुबंध के लिए सफेद धातु का वायदा भाव 6,168 रुपये गिर गया। यह गिरावट 3.36 फीसदी की रही और भाव 1,77,611 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। ब्रोकरेज फर्म लेमन के शोध प्रमुख गौरव गर्ग ने बताया कि चांदी में यह बिकवाली निवेशकों के सतर्क होने के कारण हुई। वे अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही, वे ब्याज दरों के दृष्टिकोण और लगातार महंगाई की चिंताओं पर भी विचार कर रहे हैं। गर्ग ने यह भी कहा कि अक्तूबर में तेज सुधार के बाद चांदी अधिक कमजोर बनी हुई है। वैश्विक बाजारों में, दिसंबर अनुबंध के लिए कॉमेक्स चांदी का वायदा भाव 50 डॉलर प्रति औंस से नीचे फिसल गया। यह 1.82 डॉलर या 3.58 फीसदी गिरकर 49.07 डॉलर पर आ गया।

कोटक नियो की कमोडिटी रिसर्च की एवीपी कायनात चैनवाला ने बताया कि चांदी की गिरावट मुख्य रूप से व्यापक आर्थिक बाधाओं के कारण है। इसमें व्यापक बाजार में निवेश कम करना शामिल है, न कि इसके दीर्घकालिक मूल सिद्धांतों में कोई खास गिरावट। ऊंची तेल कीमतें, मजबूत अमेरिकी आर्थिक आंकड़े और लगातार महंगाई की चिंताएं बनी हुई हैं। इन सभी ने इस उम्मीद को मजबूत किया है कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं। इससे ट्रेजरी यील्ड को समर्थन मिलता है और कीमती धातुओं का आकर्षण कम होता है। यह निवेशकों को चांदी से दूर कर रहा है।

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प्रौद्योगिकी शेयरों का चांदी पर क्या प्रभाव पड़ा?

चैनवाला ने आगे कहा कि प्रौद्योगिकी शेयरों में तेज सुधार ने चांदी पर और दबाव डाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चांदी का औद्योगिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपयोग होता है। इसमें सेमीकंडक्टर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर विनिर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में आई गिरावट से चांदी की औद्योगिक मांग प्रभावित हुई है। यह चांदी की कीमतों पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कमजोरियां सीधे चांदी के बाजार को प्रभावित करती हैं।

सोने के मुकाबले चांदी का प्रदर्शन कैसा रहा?

हाल के हफ्तों में चांदी ने सोने के मुकाबले खराब प्रदर्शन किया है। सोने-चांदी का अनुपात बढ़कर 79 से ऊपर हो गया है। यह लगभग एक साल में इसका उच्चतम स्तर है। यह बढ़ी हुई अनिश्चितता के बीच सोने की सापेक्ष सुरक्षा के लिए बाजार की प्राथमिकता को दर्शाता है। निवेशक ऐसे समय में सोने को अधिक सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। इस अनुपात में वृद्धि चांदी के लिए एक नकारात्मक संकेत है।