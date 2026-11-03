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'भारत बन सकता है वैश्विक विमानन केंद्र': एअर इंडिया के सीईओ बोले- बढ़ाएंगे वाइड-बॉडी विमानों का ऑर्डर

Tue, 03 Nov 2026 01:04 PM IST
देवेश त्रिपाठी पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Tue, 03 Nov 2026 01:04 PM IST
सार

एअर इंडिया अपने कारोबार को मजबूत करने और मुनाफे में लौटने की दिशा में काम कर रही है। कंपनी के सीईओ टेवोल्डे गेब्रेमेरियम ने कहा कि एयरलाइन के सामने विकास के बड़े अवसर हैं, लेकिन इसके लिए लागत नियंत्रण और परिचालन में सुधार जरूरी है। कंपनी अपने हब और नेटवर्क में बदलाव पर भी विचार कर रही है।

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एअर इंडिया के सीईओ टेवोल्डे गेब्रेमेरियम - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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एअर इंडिया के सीईओ टेवोल्डे गेब्रेमेरियम का कहना है कि कंपनी के लिए सही बुनियाद तैयार हो चुकी है और आने वाले समय में विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि एअर इंडिया अब तक अपनी क्षमता के मुकाबले कम प्रदर्शन करती रही है, लेकिन आने वाले समय में इसमें बदलाव देखने को मिलेगा।
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गेब्रेमेरियम ने कहा कि कंपनी के सामने फिलहाल मुनाफा कमाना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए कारोबार के सभी क्षेत्रों में लागत घटाने और खर्चों को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने पर काम किया जा रहा है। 
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क्या भारत बनेगा ग्लोबल एविएशन हब?
उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए एअर इंडिया अपने हब और नेटवर्क में भी बदलाव कर सकती है। कंपनी का लक्ष्य अपने परिचालन को बेहतर बनाना और विकास के नए अवसरों का लाभ उठाना है। भारत को वैश्विक विमानन हब बनाने की संभावनाओं पर उन्होंने कहा कि अगर सही समय पर सही कदम उठाए जाएं तो भारत वैश्विक विमानन केंद्र बन सकता है।
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गेब्रेमेरियम ने कहा कि एअर इंडिया अपनी मौजूदा क्षमता के मुकाबले अब तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई है। हालांकि, कंपनी की स्थिति बदलने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि एअर इंडिया अपने वाइड-बॉडी विमानों के ऑर्डर को बढ़ाने पर विचार कर रही है। कंपनी को आने वाले समय में विमानन क्षेत्र में बड़े विकास अवसर दिखाई दे रहे हैं।


एअर इंडिया को मुनाफे में लौटाने पर क्या बोले सीईओय़
मुनाफे में लौटने को लेकर सीईओ ने कहा कि वह एअर इंडिया को लाभदायक बनाने के लिए शेयरधारकों से भी ज्यादा अधीर हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी जल्द से जल्द इस लक्ष्य को हासिल करना चाहती है।
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