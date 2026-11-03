'भारत बन सकता है वैश्विक विमानन केंद्र': एअर इंडिया के सीईओ बोले- बढ़ाएंगे वाइड-बॉडी विमानों का ऑर्डर

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गेब्रेमेरियम ने कहा कि कंपनी के सामने फिलहाल मुनाफा कमाना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए कारोबार के सभी क्षेत्रों में लागत घटाने और खर्चों को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने पर काम किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए एअर इंडिया अपने हब और नेटवर्क में भी बदलाव कर सकती है। कंपनी का लक्ष्य अपने परिचालन को बेहतर बनाना और विकास के नए अवसरों का लाभ उठाना है। भारत को वैश्विक विमानन हब बनाने की संभावनाओं पर उन्होंने कहा कि अगर सही समय पर सही कदम उठाए जाएं तो भारत वैश्विक विमानन केंद्र बन सकता है।गेब्रेमेरियम ने कहा कि एअर इंडिया अपनी मौजूदा क्षमता के मुकाबले अब तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई है। हालांकि, कंपनी की स्थिति बदलने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि एअर इंडिया अपने वाइड-बॉडी विमानों के ऑर्डर को बढ़ाने पर विचार कर रही है। कंपनी को आने वाले समय में विमानन क्षेत्र में बड़े विकास अवसर दिखाई दे रहे हैं।मुनाफे में लौटने को लेकर सीईओ ने कहा कि वह एअर इंडिया को लाभदायक बनाने के लिए शेयरधारकों से भी ज्यादा अधीर हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी जल्द से जल्द इस लक्ष्य को हासिल करना चाहती है।