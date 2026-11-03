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Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   SBI's Big Leap: Net Profit Jumps 14% to Rs 23,038 Crore in Q2

एसबीआई के नतीजे: दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 14 फीसदी बढ़ा, जानिए क्या कह रहे आंकड़े

Tue, 03 Nov 2026 02:25 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 03 Nov 2026 02:25 PM IST
सार

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने दूसरी तिमाही में शानदार वित्तीय प्रदर्शन किया है। बैंक का शुद्ध लाभ 14 फीसदी बढ़कर 23,038 करोड़ रुपये हो गया, जबकि शुद्ध ब्याज आय में भी 15 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। जानें एसबीआई के मजबूत नतीजों का पूरा विश्लेषण।

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SBI's Big Leap: Net Profit Jumps 14% to Rs 23,038 Crore in Q2
भारतीय स्टेट बैंक के दूसरी तिमाही के नतीजे। - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने मंगलवार को अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की। बैंक ने दूसरी तिमाही में अपने एकल शुद्ध लाभ में मजबूत वृद्धि दर्ज की है। यह वृद्धि पिछले साल की तुलना में 14 फीसदी रही है।

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बैंक का शुद्ध लाभ 23,038 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल इसी तिमाही में यह 20,160 करोड़ रुपये था। यह आंकड़ा बैंक के मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में बताता है। शुद्ध ब्याज आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रिपोर्टिंग अवधि में यह 15 फीसदी बढ़कर 49,143 करोड़ रुपये हो गई। यह बैंक के मुख्य कारोबार से होने वाली आय है। यह वृद्धि बैंक के ऋण पोर्टफोलियो और ब्याज मार्जिन में सुधार का संकेत देती है। एसबीआई लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

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क्या रहा एसबीआई का दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ?

भारतीय स्टेट बैंक ने दूसरी तिमाही में 23,038 करोड़ रुपये का एकल शुद्ध लाभ कमाया है। यह पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 20,160 करोड़ रुपये से काफी अधिक है। बैंक ने साल-दर-साल आधार पर 14 फीसदी की मजबूत वृद्धि हासिल की है। यह वृद्धि बैंक के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह आंकड़ा बाजार विश्लेषकों की उम्मीदों से भी बेहतर रहा है।

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शुद्ध ब्याज आय में कितनी वृद्धि हुई?

बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) में भी प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान यह 15 फीसदी बढ़कर 49,143 करोड़ रुपये हो गई। शुद्ध ब्याज आय बैंक के मुख्य परिचालन से होने वाली आय होती है। यह ऋणों पर अर्जित ब्याज और जमा पर भुगतान किए गए ब्याज के बीच का अंतर है। एनआईआई में वृद्धि बैंक के मजबूत ऋण वितरण और बेहतर ब्याज मार्जिन को दर्शाती है।

इस प्रदर्शन का क्या महत्व है?

एसबीआई का यह मजबूत वित्तीय प्रदर्शन देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी सकारात्मक संकेत है। यह दर्शाता है कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार जारी है। बैंक की लाभप्रदता में वृद्धि से उसकी पूंजी स्थिति मजबूत होती है। यह उसे भविष्य में और अधिक ऋण देने में सक्षम बनाएगा। एसबीआई का प्रदर्शन अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए भी एक बेंचमार्क स्थापित करता है।

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