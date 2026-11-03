द बोनस मार्केट अपडेट: बाजार में लगातार चौथे दिन मजबूत उछाल, सेंसेक्स 1225 अंक चढ़ा, निफ्टी 23800 के पार

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को को लगातार चौथे दिन शानदार वृद्धि दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 1,225.07 अंक उछलकर 76,917.85 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी भी 370.05 अंक बढ़कर 23,810.85 के स्तर पर पहुंच गया।

बाजार में यह तेजी तेल की घटती कीमतों, संभावित एलटीसीजी कर में बदलाव की उम्मीद और अन्य अनुकूल कारकों के कारण आई। इससे निवेशकों की धारणा मजबूत हुई। सभी व्यापक बाजार सूचकांक हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। क्षेत्रीय सूचकांकों में सीमेंट और एफएमसीजी शेयरों ने सबसे अधिक लाभ कमाया। इसके बाद वित्तीय क्षेत्र के शेयरों में भी अच्छी तेजी दिखी। हालांकि, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा सूचकांकों ने इस प्रवृत्ति को तोड़ते हुए लाल निशान में कारोबार किया।

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बाजार में यह तेजी क्यों आई?

बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में मंगलवार को लगातार चौथे दिन तेजी जारी रही। दोनों सूचकांक करीब 2 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और विदेशी निवेश बढ़ने से बाजार को सहारा मिला।सोमवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 3,114.68 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे। सोमवार को भी सेंसेक्स 1,233.25 अंक और निफ्टी 387.70 अंक चढ़ा था। चार दिनों में सेंसेक्स में 3,671.82 अंक (5 फीसदी) और निफ्टी में 1,112 अंक (4.89 फीसदी) की वृद्धि हुई है। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.72 फीसदी बढ़कर 105.6 डॉलर प्रति बैरल पर रहा।

बाजार में इस वृद्धि के पीछे छह प्रमुख कारक रहे। एलटीसीजी कर में बदलाव की बढ़ती उम्मीदें और तेल की कीमतों में कमी ने बाजार को सहारा दिया। एआई व्यापार में आई गिरावट ने भी निवेशकों को अन्य क्षेत्रों की ओर मोड़ा। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार खरीद, रुपये में वृद्धि और वैल्यू खरीद ने भी तेजी को बढ़ावा दिया।



विनोद नायर, हेड ऑफ रिसर्च, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने इस वृद्धि पर टिप्पणी की। उन्होंने बताया कि कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट हुई है। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में भी कमी आई है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की नए सिरे से रुचि ने हाल के व्यापक आर्थिक दबावों को कम किया। मजबूत दूसरी तिमाही के नतीजों ने घरेलू वृद्धि के दृष्टिकोण को और मजबूत किया। विदेशी निवेशकों की लंबे समय बाद वापसी से बाजार में तरलता बढ़ी है। वित्तीय और उपभोग-उन्मुख क्षेत्रों ने इस व्यापक भागीदारी का नेतृत्व किया।

कौन से शेयर चमके और कौन फिसले?

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में कई प्रमुख शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारती एयरटेल और एचडीएफसी बैंक प्रमुख विजेता रहे। एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट और आईसीआईसीआई बैंक भी लाभ में बंद हुए। वहीं, पावर ग्रिड, भारतीय स्टेट बैंक और एनटीपीसी में गिरावट देखी गई। टाटा स्टील और ट्रेंट भी नुकसान में बंद होने वाले शेयरों में शामिल रहे।

वैश्विक बाजारों का क्या हाल रहा?

एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख देखने को मिला। दक्षिण कोरिया का कोस्पी और शंघाई का एसएसई कंपोजिट इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि, हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स बढ़त पर रहा। यूरोपीय बाजार निचले स्तर पर कारोबार कर रहे थे। सोमवार को अमेरिकी इक्विटी बाजार ज्यादातर गिरावट में बंद हुए। नैस्डैक कंपोजिट और एसएंडपी 500 नकारात्मक क्षेत्र में रहे। लेकिन डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज बढ़त के साथ बंद हुआ।