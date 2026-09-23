द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में लौटी तेजी, सेंसेक्स 299 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,400 के पार; जानें पूरा हाल
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 23 Sep 2026 03:53 PM IST
सार
सेंसेक्स 299 अंक चढ़कर 74,828 पर और निफ्टी 117 अंक बढ़कर 23,446 पर बंद हुआ। मेटल, रियल्टी और एफएमसीजी शेयरों में तेजी से बाजार को मिला सहारा। आइए बाजार की चाल के बारे में विस्तार से जानते हैं।
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विस्तार
भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार को कमजोर शुरुआत और उतार-चढ़ाव के बीच मजबूत वापसी की। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 300 अंक चढ़कर बंद हुआ, जबकि Nifty ने 23,400 का स्तर फिर हासिल कर लिया। बाजार की तेजी में मेटल, रियल्टी और एफएमसीजी शेयरों की अहम भूमिका रही। वहीं आईटी और मीडिया सेक्टर दबाव में रहे।
बाजार आज कितनी तेजी के साथ बंद हुआ?
कारोबार के अंत में सेंसेक्स 299.17 अंक यानी 0.40 फीसदी की बढ़त के साथ 74,828.25 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 117.80 अंक यानी 0.50 फीसदी चढ़कर 23,446.80 अंक पर पहुंच गया।
इस तेजी के साथ निफ्टी ने एक बार फिर 23,400 के स्तर के ऊपर कारोबार खत्म किया, जो बाजार में खरीदारी की वापसी को दिखाता है।
किन सेक्टरों ने बाजार को सबसे ज्यादा सहारा दिया?
बुधवार के कारोबार में ज्यादातर सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त में रहे। मेटल सेक्टर करीब 2 फीसदी की तेजी के साथ सबसे प्रमुख प्रदर्शन करने वाले सेक्टरों में रहा।
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इसके अलावा वित्तीय सेवाएं, एफएमसीजी और पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी मजबूत बढ़त दर्ज हुई। रियल्टी, ऑटो, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सीमेंट और हेल्थकेयर सेक्टर भी बढ़त के साथ बंद हुए।
इससे बाजार की तेजी केवल चुनिंदा शेयरों तक सीमित नहीं रही और कई प्रमुख सेक्टरों में खरीदारी देखने को मिली।
किन सेक्टरों पर रहा दबाव?
तेजी वाले बाजार में आईटी और मीडिया सेक्टर कमजोर रहे। इनमें गिरावट ने बाजार की कुल बढ़त को कुछ हद तक सीमित किया।
खास तौर पर आईटी सेक्टर प्रमुख सेक्टरों में सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वालों में रहा। हालांकि मेटल, वित्तीय सेवाएं और अन्य प्रमुख सेक्टरों में खरीदारी का असर ज्यादा रहा।
वैश्विक बाजारों से क्या संकेत मिले?
घरेलू बाजार के अलावा वैश्विक संकेत भी बुधवार को काफी हद तक शांत रहे। लंदन के समय सुबह 9:45 बजे स्टॉक्स यूरोप 600 में ज्यादा बदलाव नहीं था।
अमेरिकी बाजार के प्रमुख फ्यूचर्स में भी सीमित हलचल रही। एसएंडपी 500 फ्यूचर्स और नैस्डेक 100 फ्यूचर्स लगभग सपाट रहे, जबकि डाव जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में 0.1 फीसदी की बढ़त थी।
एशियाई बाजारों में भी एमएससीआई एशिया पैसेफिक इंडेक्स लगभग सपाट रहा, जबकि एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स 0.2 फीसदी ऊपर था।
आज की तेजी से बाजार के लिए क्या संकेत मिला?
बुधवार का कारोबार बताता है कि घरेलू बाजार में खरीदारी कई प्रमुख सेक्टरों में देखने को मिली। मेटल और फाइनेंशियल सेवा जैसे सेक्टरों की मजबूती ने सेंसेंक्स और निफ्टी को बढ़त के साथ बंद होने में मदद की।
आने वाले सत्रों में निवेशकों की नजर वैश्विक बाजारों के रुख और घरेलू सेक्टरों में खरीदारी की निरंतरता पर रहेगी।
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बाजार आज कितनी तेजी के साथ बंद हुआ?
कारोबार के अंत में सेंसेक्स 299.17 अंक यानी 0.40 फीसदी की बढ़त के साथ 74,828.25 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 117.80 अंक यानी 0.50 फीसदी चढ़कर 23,446.80 अंक पर पहुंच गया।
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इस तेजी के साथ निफ्टी ने एक बार फिर 23,400 के स्तर के ऊपर कारोबार खत्म किया, जो बाजार में खरीदारी की वापसी को दिखाता है।
किन सेक्टरों ने बाजार को सबसे ज्यादा सहारा दिया?
बुधवार के कारोबार में ज्यादातर सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त में रहे। मेटल सेक्टर करीब 2 फीसदी की तेजी के साथ सबसे प्रमुख प्रदर्शन करने वाले सेक्टरों में रहा।
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इसके अलावा वित्तीय सेवाएं, एफएमसीजी और पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी मजबूत बढ़त दर्ज हुई। रियल्टी, ऑटो, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सीमेंट और हेल्थकेयर सेक्टर भी बढ़त के साथ बंद हुए।
इससे बाजार की तेजी केवल चुनिंदा शेयरों तक सीमित नहीं रही और कई प्रमुख सेक्टरों में खरीदारी देखने को मिली।
किन सेक्टरों पर रहा दबाव?
तेजी वाले बाजार में आईटी और मीडिया सेक्टर कमजोर रहे। इनमें गिरावट ने बाजार की कुल बढ़त को कुछ हद तक सीमित किया।
खास तौर पर आईटी सेक्टर प्रमुख सेक्टरों में सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वालों में रहा। हालांकि मेटल, वित्तीय सेवाएं और अन्य प्रमुख सेक्टरों में खरीदारी का असर ज्यादा रहा।
वैश्विक बाजारों से क्या संकेत मिले?
घरेलू बाजार के अलावा वैश्विक संकेत भी बुधवार को काफी हद तक शांत रहे। लंदन के समय सुबह 9:45 बजे स्टॉक्स यूरोप 600 में ज्यादा बदलाव नहीं था।
अमेरिकी बाजार के प्रमुख फ्यूचर्स में भी सीमित हलचल रही। एसएंडपी 500 फ्यूचर्स और नैस्डेक 100 फ्यूचर्स लगभग सपाट रहे, जबकि डाव जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में 0.1 फीसदी की बढ़त थी।
एशियाई बाजारों में भी एमएससीआई एशिया पैसेफिक इंडेक्स लगभग सपाट रहा, जबकि एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स 0.2 फीसदी ऊपर था।
आज की तेजी से बाजार के लिए क्या संकेत मिला?
बुधवार का कारोबार बताता है कि घरेलू बाजार में खरीदारी कई प्रमुख सेक्टरों में देखने को मिली। मेटल और फाइनेंशियल सेवा जैसे सेक्टरों की मजबूती ने सेंसेंक्स और निफ्टी को बढ़त के साथ बंद होने में मदद की।
आने वाले सत्रों में निवेशकों की नजर वैश्विक बाजारों के रुख और घरेलू सेक्टरों में खरीदारी की निरंतरता पर रहेगी।