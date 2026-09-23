भारतीय अर्थव्यवस्था में दम: फिच ने भी बढ़ाया FY27 में वृद्धि दर का अनुमान, जानिए ब्याज दरों पर क्या कहा

वैश्विक स्तर पर जारी अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी मजबूती का प्रदर्शन कर रही है। रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष (FY27) के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया है। जून तिमाही में दर्ज की गई 7.8 प्रतिशत की मजबूत आर्थिक वृद्धि और समग्र लचीलेपन को देखते हुए यह संशोधन किया गया है।

विज्ञापन

फिच ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान क्यों बढ़ाया है?

हालांकि, एजेंसी का अनुमान है कि बढ़ती महंगाई और आपूर्ति संबंधी चिंताओं को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आगामी अक्तूबर मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत (25 बेसिस पॉइंट्स) की बढ़ोतरी कर सकता है।

फिच रेटिंग्स के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत की जीडीपी ग्रोथ दर ने यह साबित किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों का मुकाबला करने में सक्षम है। वर्ष 2026 की पहली छमाही में व्यापार की शर्तों में गिरावट और अमेरिका-ईरान युद्ध के प्रभाव के बावजूद देश की विकास दर मजबूत बनी हुई है।

विज्ञापन

विज्ञापन

देश के अलग-अलग सेक्टरों पर कैसा दिख रहा है आर्थिक असर?

रेटिंग एजेंसी का मानना है कि निजी निवेश के मोर्चे पर स्थिति काफी बेहतर दिख रही है। फिच का अनुमान है कि देश में निजी निवेश में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, जुलाई महीने में गैर-खाद्य ऋण वृद्धि सालाना आधार पर 19 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई, जो कॉरपोरेट क्षेत्र में मजबूत मांग को दर्शाती है।

फिच के विश्लेषण के मुताबिक, आगामी महीनों में अर्थव्यवस्था की रफ्तार कुछ धीमी हो सकती है, जिसका असर विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ेगा:

मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज: पीएमआई (PMI) सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों में विस्तार की रफ्तार पहले के मुकाबले धीमी पड़ रही है।

पीएमआई (PMI) सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों में विस्तार की रफ्तार पहले के मुकाबले धीमी पड़ रही है। कृषि और ग्रामीण मांग: सामान्य से कम मानसूनी बारिश का प्रतिकूल असर कृषि उत्पादन और ग्रामीण इलाकों में खपत की मांग पर देखने को मिल सकता है।

सामान्य से कम मानसूनी बारिश का प्रतिकूल असर कृषि उत्पादन और ग्रामीण इलाकों में खपत की मांग पर देखने को मिल सकता है। महंगाई और कंज्यूमर सेंटीमेंट: बढ़ती महंगाई के कारण आम लोगों की वास्तविक आय और उपभोक्ता मांग पर दबाव बढ़ रहा है।

क्या रिजर्व बैंक आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा?

मजबूत मांग, कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति संबंधी चुनौतियों को देखते हुए फिच ने रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मौद्रिक नीति सख्त करने का अनुमान जताया है।

ब्याज दरों को लेकर फिच का अनुमान इस प्रकार है:

अक्तूबर 2026: रिजर्व बैंक अक्टूबर की मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स (0.25%) की बढ़ोतरी कर रेपो रेट को 5.5 प्रतिशत तक ले जा सकता है।

रिजर्व बैंक अक्टूबर की मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स (0.25%) की बढ़ोतरी कर रेपो रेट को 5.5 प्रतिशत तक ले जा सकता है। वर्ष 2027 की शुरुआत: दरों में एक और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे दरें 5.75 प्रतिशत तक पहुंच सकती हैं।

दरों में एक और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे दरें 5.75 प्रतिशत तक पहुंच सकती हैं। वर्ष 2028: स्थिति सामान्य होने पर 2028 में ब्याज दरें वापस घटकर 5.5 प्रतिशत के स्तर पर आ सकती हैं।

अन्य वैश्विक रेटिंग एजेंसियों का भारत की जीडीपी पर क्या नजरिया है?

भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर पर केवल फिच ही नहीं, बल्कि अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां भी काफी सकारात्मक रुख अपना रही हैं।

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स: एसएंडपी ने चालू वित्त वर्ष (FY27) के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7 प्रतिशत लगाया है।

मूडीज रेटिंग्स: मूडीज ने भी भारत के लिए 7 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान जताया था।

पिछला वित्त वर्ष: उल्लेखनीय है कि इससे पिछले वित्त वर्ष (2025-26) में भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की थी।

फिच, एसएंडपी और मूडीज जैसी दिग्गज एजेंसियों के अनुमान यह स्पष्ट करते हैं कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। हालांकि, मानसूनी वर्षा में कमी और सुस्त पड़ती विनिर्माण-सेवा रफ्तार जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। ऐसे में अक्टूबर में संभावित आरबीआई की दर वृद्धि महंगाई को नियंत्रित करने और टिकाऊ वृद्धि बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकती है।