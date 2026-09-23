फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Gautam Adani Reclaims Top Spot on Hurun India Rich List 2026, Overtakes Mukesh Ambani with ₹9.23 Lakh Crore

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026: मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ फिर नंबर वन एक गौतम अदाणी, जानें देश में कितने अरबपति

Wed, 23 Sep 2026 03:41 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 23 Sep 2026 03:41 PM IST
सार

गौतम अदाणी 9.23 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 में फिर शीर्ष पर पहुंच गए हैं। जानिए देश के 391 अरबपतियों, एआई-टेक सेक्टर के नए चेहरों और सेल्फ-मेड धनवानों से जुड़ी पूरी रिपोर्ट।

विज्ञापन
Gautam Adani Reclaims Top Spot on Hurun India Rich List 2026, Overtakes Mukesh Ambani with ₹9.23 Lakh Crore
मुकेश अंबानी और गौतम अदाणी - फोटो : पीटीआई

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 के अनुसार, अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी और उनका परिवार एक बार फिर देश के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है।

विज्ञापन


13 फीसदी की सालाना वृद्धि के साथ गौतम अदाणी की कुल संपत्ति 9.23 लाख करोड़ रुपये (96 अरब डॉलर) तक पहुंच गई है, जबकि मुकेश अंबानी की संपत्ति में 10 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई और यह 8.63 लाख करोड़ रुपये (90 अरब डॉलर) रह गई है। इसके साथ ही गौतम अदाणी ने मुकेश अंबानी पर 59,400 करोड़ रुपये की बढ़त बना ली है। दूसरी ओर, भारतीय अर्थव्यवथा की मजबूती के बीच देश में डॉलर आधारित अरबपतियों की संख्या बढ़कर रिकॉर्ड 391 के स्तर पर पहुंच गई है।

विज्ञापन

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट कौन से बड़े आंकड़े सामने आए हैं?

हुरुन की इस नई सूची में कम से कम 1,000 करोड़ रुपये की व्यक्तिगत संपत्ति वाले कुल 1,810 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इन सभी अमीरों की संयुक्त संपत्ति पिछले वर्ष की तुलना में 12.8 प्रतिशत बढ़कर 187.5 लाख करोड़ रुपये (1.96 ट्रिलियन डॉलर) हो गई है, जो भारत की कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग आधे के बराबर है। देश में पिछले पांच वर्षों में डॉलर अरबपतियों की संख्या 237 से बढ़कर 391 हो गई है, जिसमें अकेले पिछले एक साल में 27 नए डॉलर अरबपति जुड़े हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन


सूची में शामिल व्यक्तियों की औसत संपत्ति बढ़कर 10,362 करोड़ रुपये पहुंच गई है और इस समूह ने रोजाना औसतन 5,833 करोड़ रुपये की दर से अपनी संपत्ति में इजाफा किया है। संपत्ति के संकेंद्रण की बात करें तो 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति वाले 23 अमीर सूची की कुल संपत्ति का 28.9 प्रतिशत हिस्सा नियंत्रित करते हैं।

टॉप 10 सूची में कौन से नए नाम उभरे हैं और किस सेक्टर का दबदबा?

शीर्ष 10 अमीरों की सूची में आर्सेलरमित्तल के एलएन मित्तल और परिवार आठ पायदान चढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जिनकी संपत्ति 93 फीसदी बढ़कर 3.39 लाख करोड़ रुपये हो गई है। मित्तल ने इस सूची में सबसे ज्यादा 1.64 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति जोड़ी है। वेदांता रिसोर्सेज के अनिल अग्रवाल और उनका परिवार सात स्थान की छलांग लगाकर 2.08 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ नौवें स्थान पर आ गए हैं। वहीं, टॉरेंट फार्मास्यूटिकल्स के समीर मेहता और परिवार जेबी केमिकल्स के विलय के बाद 1.89 लाख करोड़ रुपये के साथ 10वें स्थान पर प्रवेश कर चुके हैं। सेक्टर की दृष्टि से इंडस्ट्रियल प्रॉडक्ट्स (166), केमिकल्स (142) और फार्मास्यूटिकल्स (136) सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटिंग सेक्टर बनकर उभरे हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए क्षेत्रों का क्या योगदान है?

इस वर्ष की हुरुन सूची में तकनीकी नवाचार और न्यू-एज सेक्टर्स का बड़ा प्रभाव देखा गया है। बेंगलुरु स्थित क्यूपीएआई के नागेंद्र नागराजा 1,700 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सूची में शामिल होने वाले देश के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग उद्यमी बने हैं। 

इसके अतिरिक्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने एक अलग सेक्टर के रूप में प्रवेश किया है, जिसमें 19 प्रतिनिधियों की कुल संपत्ति 3.07 लाख करोड़ रुपये दर्ज की गई है। इनमें से 15 नए प्रतिनिधि हैं। एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर से भी 23 नए नाम जुड़े हैं, जिनकी कुल संपत्ति 85,200 करोड़ रुपये है। एआई कंपनी विस्प्र फ्लो के 28 वर्षीय संस्थापक तनय कोठारी और सहज गर्ग 4,200-4,200 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सूची में शामिल हुए हैं।

महिलाओं, युवाओं और सेल्फ-मेड वेल्थ क्रिएटर्स का प्रदर्शन कैसा रहा है?

हुरुन सूची के 70 प्रतिशत सदस्य यानी रिकॉर्ड 1,266 उद्यमी 'सेल्फ-मेड' (स्वयं के दम पर अमीर बने) हैं, जबकि पांच साल पहले यह आंकड़ा 55 प्रतिशत था। जेप्टो  के 23 वर्षीय संस्थापक कैवल्य वोहरा सूची के सबसे युवा अमीर हैं, जबकि उनके सह-संस्थापक आदित पालिचा (24 वर्ष) दूसरे सबसे युवा अमीर बने हैं। क्यूपिड के आदित्य कुमार हलवासिया 859 फीसदी की संपत्ति वृद्धि (18,800 करोड़ रुपये) के साथ सबसे तेज वेल्थ क्रिएटर बने हैं। 

महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 131 हो गई है, जिनमें से 33 डॉलर अरबपति हैं। एचसीएल की रोशनी नादर मल्होत्रा (2.79 लाख करोड़ रुपये) देश की सबसे अमीर महिला हैं और वे समग्र रैंकिंग में पांचवें स्थान पर हैं।



हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 यह स्पष्ट दर्शाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पारंपरिक विनिर्माण और बुनियादी ढांचे के साथ-साथ एआई, डिफेंस और टेक आधारित नए स्टार्टअप्स से धन सृजन की गति तेज हुई है। 70 प्रतिशत सेल्फ-मेड उद्यमियों की उपस्थिति और 106 भारतीय शहरों में फैले अमीरों के आधार से यह साबित होता है कि भारत में संपत्ति का निर्माण अब केवल पारंपरिक मेट्रो शहरों या वंशानुगत घरानों तक सीमित नहीं रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed