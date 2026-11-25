विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एस. कृष्णन के अनुसार, सरकार ने मुख्य रूप से भारत में अपने एआई मॉडल बनाने के लिए मदद दी। इसी मदद से सर्वम ने 105 अरब पैरामीटर वाला मॉडल और कुछ अन्य मॉडल बनाए। अब कंपनी एक लाख करोड़ पैरामीटर वाला मॉडल बनाने पर काम कर रही है। सरकार इस काम में भी मदद कर रही है। सरकार ने मदद के मकसद और कंपनी की दूसरी व्यावसायिक सेवाओं को अलग बताया है।सर्वम ने इसी महीने अपना 'टोकन फैक्टरी' प्लेटफॉर्म शुरू किया। इस पर चीन की डीपसीक, अलीबाबा , मूनशॉट एआई और जेड.एआई के ओपन-वेट मॉडल दिए गए। इसके बाद सरकारी मदद पाने वाली कंपनी के कामकाज पर सवाल उठने लगे।इन मॉडलों को भारत के ही कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलाया जाता है। इससे डेटा भारत के भीतर ही प्रोसेस होता है। सरकार के मुताबिक, ओपन-वेट मॉडल से डेटा देश के बाहर जाने से बचता है। भारतीय संस्थानों और कारोबारियों को संवेदनशील डेटा देश में ही प्रोसेस करने में मदद मिलती है।एस. कृष्णन ने कहा कि एआई कंपनियों को कमाई का जरिया भी चाहिए। इसलिए स्वदेशी मॉडल बनाने के साथ व्यावसायिक सेवाएं देना गलत नहीं है। कई अन्य स्टार्टअप और सरकारी विभाग भी ऐसे मल्टी-मॉडल सेटअप का इस्तेमाल करते हैं।सर्वम के सह-संस्थापक प्रत्युष कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि इंडिया एआई मिशन के तहत सब्सिडी पर मिले जीपीयू (जीपीयू) से 105B स्वदेशी मॉडल बनाया गया। वहीं, व्यावसायिक सेवाओं का हार्डवेयर निजी पैसों से खरीदा गया है। उन्होंने बताया कि मिशन के तहत करीब 20 स्टार्टअप को सब्सिडी पर जीपीयू मिले हैं। इसमें कंप्यूटिंग लागत पर 40 प्रतिशत की छूट है। उनके मुताबिक, भारत में रोजाना कुछ ट्रिलियन टोकन इस्तेमाल होते हैं और ज्यादातर का आयात होता है।यह 10,370 करोड़ रुपये का सरकारी मिशन है। इसका मकसद देश में एआई क्षमता बढ़ाना, स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना और विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करना है। यह विवाद स्वदेशी तकनीक बनाने और कारोबार चलाने के बीच संतुलन की चुनौती को दिखाता है।इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने बुधवार को कहा कि सरकार के आगामी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन पेपर अपने अंतिम चरण में हैं और इन्हें जल्द ही जारी किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने इंडिया एआई मिशन के तहत पूरी तरह भारत में विकसित 'चैरियट-1 फाउंडेशन मॉडल' का शुभारंभ भी किया, जो अंग्रेजी के साथ 10 भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है।स्टैनफोर्ड से पढ़े दो युवा भारतीय शोधकर्ताओं की टीम द्वारा तैयार किया गया यह मॉडल टेक्स्ट जनरेशन, टेक्स्ट-टू-स्पीच और स्पीच रिकग्निशन जैसी कई खूबियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है, जिससे स्वदेशी एआई तकनीक को बड़ी मजबूती मिलेगी।