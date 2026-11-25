अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भारत सहित सात प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का नया प्रस्ताव रखा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, यह कदम प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन की व्यापक अमेरिकी जांच के तहत उठाया गया है।

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किन सात देशों पर 25% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है?

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भारत

दक्षिण कोरिया

ताइवान

मलयेशिया

थाईलैंड

इंडोनेशिया

कंबोडिया

14 देशों की व्यापक जांच में कौन-कौन शामिल हैं और चीन पर क्या असर होगा?

जांच के दायरे में शामिल 14 अर्थव्यवस्थाएं: भारत, चीन, यूरोपीय संघ (EU), जापान, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मलयेशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम।

भारत, चीन, यूरोपीय संघ (EU), जापान, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मलयेशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम। चीन पर 20% का प्रस्ताव: समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की है कि चीन पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया है, जो इस घोषणा में सबसे ऊंची दरों में से एक है।

समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की है कि चीन पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया है, जो इस घोषणा में सबसे ऊंची दरों में से एक है। अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए दरें: कई अन्य देशों के लिए भी शुल्क 20 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

ब्राजील के खिलाफ अलग से क्या कार्रवाई की गई है?

ये शुल्क कब से लागू होंगे और मियामी जी20 सम्मेलन का क्या समीकरण है?

वाशिंगटन का सीधा आरोप है कि ये देश बाजार मांग के विपरीत अत्यधिक विनिर्माण क्षमता और उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। इस नए ट्रेड आक्रामक रुख ने वैश्विक आपूर्ति शृंखला और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को एक बार फिर गहरे विनियामक दबाव में ला खड़ा किया है।अमेरिकी प्रशासन द्वारा घोषित प्रस्तावों के तहत भारत के अलावा छह अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर 25 प्रतिशत तक के अतिरिक्त शुल्क का शिकंजा कसा गया है। इनमें शामिल देश हैं:यह कदम वाशिंगटन द्वारा व्यापारिक साझेदारों पर अमेरिकी सामानों की खरीद बढ़ाने अथवा विनिर्माण को अमेरिका में स्थानांतरित करने के रणनीतिक दबाव के रूप में देखा जा रहा है।यह शुल्क प्रस्ताव 14 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिक विनिर्माण और क्षमता की महीनों लंबी अमेरिकी जांच का हिस्सा है।एक अलग विनियामक घटनाक्रम में, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) कार्यालय ने ब्राजील के विशिष्ट उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें विमान सहित कुछ अन्य वस्तुएं शामिल हैं। अमेरिकी प्रशासन ने इसके पीछे कारण बताते हुए कहा कि ब्राजील अमेरिकी व्यापार से जुड़ी चिंताओं का समाधान करने में विफल रहा है।प्रशासन ने साफ किया है कि ये प्रस्तावित शुल्क तुरंत प्रभावी नहीं होंगे; लागू होने से पहले इन्हें सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके अलावा, प्रशासन ने इन प्रस्तावों में मौजूदा व्यापार समझौतों को भी ध्यान में रखा है।यह घटनाक्रम फ्लोरिडा के मियामी में दिसंबर में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले सामने आया है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप प्रमुख वैश्विक नेताओं की मेजबानी करेंगे। हालांकि, एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने राजनयिक तनाव की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि वाशिंगटन को इससे कोई कटुता पैदा होने की उम्मीद नहीं है, बल्कि प्रशासन को उम्मीद है कि वह इस शिखर सम्मेलन के दौरान साझेदार देशों के साथ नए व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकेगा।