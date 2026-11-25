प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के विकास से जुड़े तीन बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने निर्माण और बुनियादी ढांचे से जुड़े उपकरण बनाने के लिए 11 हजार करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा तमिलनाडु के कामराजार बंदरगाह पर दूसरा कंटेनर टर्मिनल बनाने और असम के सिलचर स्थित डोलू में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन फैसलों को भारत की आर्थिक मजबूती और विकास के लिए अहम बताया।

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