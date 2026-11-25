केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को उदयपुर और मुंबई में 'स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के निदेशकों और अन्य लोगों के छह ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई बैंक धोखाधड़ी के एक मामले के संबंध में की गई है। आरोप है कि 'स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के निदेशकों और अन्य लोगों ने नेशनल हाउसिंग बैंक को कथित तौर पर 80.15 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है।

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खातों में हेराफेरी करने और आपराधिक कदाचार के आरोप सीबीआई ने नेशनल हाउसिंग बैंक से मिली लिखित शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया है। यह शिकायत 'स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड', उसके निदेशकों और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ है। इन पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी, विश्वासघात व खातों में हेराफेरी करने और आपराधिक कदाचार के आरोप हैं। विज्ञापन सीबीआई को केस की जांच से जुड़े अहम दस्तावेज मिले शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कर्ज लेने वाली कंपनी ने फर्जी लोन (फैंटम लोन) जारी करके फंड को इधर-उधर कर दिया, जिससे नेशनल हाउसिंग बैंक को 80.15 करोड़ रुपये का गलत तरीके से नुकसान हुआ। कंपनी ने जिस मकसद से लोन लिया था, उसे किन्ही दूसरे कार्यों में लगा दिया। तलाशी के दौरान सीबीआई को केस की जांच से जुड़े अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने छापेमारी के दौरान अन्य सामग्री भी बरामद की है।

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