टाटा समूह के स्वामित्व वाली विमानन कंपनी एअर इंडिया ने बढ़ते वित्तीय नुकसान और परिचालन चुनौतियों के बीच बड़े कायाकल्प (टर्नअराउंड) की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। एयर इंडिया ग्रुप ने अपने खर्चों में ₹6,000 करोड़ की बड़ी बचत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही कंपनी ने आमदनी बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेटर (समर्पित मालवाहक विमान) सेवा और इन-हाउस टूर पैकेज कारोबार में उतरने की औपचारिक घोषणा की है।

अक्तूबर में एअर इंडिया के सीईओ और एमडी का पदभार संभालने वाले तेवोल्डे गेब्रेमरियम ने बुधवार को एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों के साथ करीब दो घंटे तक चले एक 'टाउन हॉल' सत्र में इस नई रणनीति की रूपरेखा साझा की। उन्होंने कर्मचारियों से स्पष्ट कहा कि कंपनी को मुनाफे में लाने के लिए अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है, लेकिन बीते तीन महीनों में परिचालन प्रदर्शन में आए सुधार उत्साहजनक हैं।

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एअर इंडिया 6,000 करोड़ रुपये की बचत कैसे करेगी?

एयरलाइन ने बढ़ते वित्तीय घाटे को पाटने के लिए लागत नियंत्रण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है:

बचत के क्षेत्रों की पहचान: ग्रुप ने निर्धारित ₹6,000 करोड़ के लक्ष्य में से अब तक 3,500 करोड़ रुपये मूल्य के संभावित बचत क्षेत्रों की पहचान कर ली है। विज्ञापन विज्ञापन

₹1,500 करोड़ की बचत हासिल: गेब्रेमरियम के अनुसार, उठाए गए कदमों से लगभग 1,500 करोड़ रुपये की लागत बचत पहले ही हासिल की जा चुकी है।

किफायत की संस्कृति: अक्टूबर में एयरलाइन ने बचत के अवसरों को तलाशने के लिए एक बहुविषयक (मल्टीडिसिप्लिनरी) टीम गठित की थी। नए सीईओ ने कर्मचारियों से अपने दैनिक कामकाज में किफायत (frugality) और जवाबदेही की मानसिकता अपनाने की अपील की है।

रेवेन्यू बढ़ाने के लिए किन दो नए कारोबारी क्षेत्रों में उतरेगी कंपनी?

पारंपरिक यात्री किराए के अलावा आमदनी के नए स्रोत तैयार करने के लिए एअर इंडिया ने दो बड़े विविधीकरण की योजना बनाई है:

डेडिकेटेड फ्रेटर बिजनेस: एअर इंडिया ग्रुप कार्गो बाजार के अवसरों को भुनाने के लिए समर्पित मालवाहक विमान कारोबार में प्रवेश करेगा। इससे वैश्विक और घरेलू स्तर पर माल ढुलाई से आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन-हाउस टूर पैकेज ऑपरेशंस: एयरलाइन खुद के टूर पैकेज ऑपरेशंस शुरू करेगी, जिसके तहत हॉलिडे पैकेज बेचे जाएंगे। इसके लिए कंपनी पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगी। सीईओ ने कहा कि भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और मध्यम वर्ग तेजी से दुनिया भर में यात्रा कर रहा है; यह पहल न केवल विमानन टिकटों की मांग बढ़ाएगी बल्कि जमीन पर भी अतिरिक्त राजस्व पैदा करेगी।

एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस के संचालन में क्या तालमेल बैठेगा?

ग्रुप ने स्पष्ट किया है कि एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस अलग-अलग एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (AOC) के तहत काम करती रहेंगी, लेकिन दोनों को एकीकृत ग्रुप के रूप में संचालित किया जाएगा:

सेवाओं का विभाजन: एयर इंडिया जहां 'फुल-सर्विस' ऑपरेशंस पर ध्यान केंद्रित रखेगी, वहीं एअर इंडिया एक्सप्रेस पूरी तरह 'लो-कॉस्ट कैरियर' (LCC) बाजार पर फोकस करेगी।

बैक-एंड का एकीकरण: ग्राहकों से जुड़े और नियामक कामकाज अलग रहेंगे, जबकि फाइनेंस, मानव संसाधन (HR), सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जैसे सपोर्ट फंक्शंस को ग्रुप स्तर पर एक साथ प्रबंधित किया जाएगा।

लीडरशिप में बदलाव: एअर इंडिया एक्सप्रेस के सीईओ दीपक राजावत को एअर इंडिया की मुख्य प्रबंधन टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके अलावा दो नए ग्रुप पद—'ग्रुप स्ट्रैटेजी ऑफिसर' और 'चीफ ऑफ ट्रेनिंग एकेडमी'- बनाए जा रहे हैं।

हवाई प्रतिबंधों के बीच नेटवर्क में क्या फेरबदल किया गया है?

पाकिस्तान हवाई क्षेत्र के बंद होने और वैश्विक स्तर पर ईंधन की बढ़ती कीमतों से एयर इंडिया के अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशंस प्रभावित हुए हैं। इससे निपटने के लिए कंपनी ने अपने नेटवर्क को पुनर्गठित किया है:

मुंबई से पश्चिमी उड़ानें: पश्चिम की ओर जाने वाले कनेक्टिंग ट्रैफिक को अधिक से अधिक मुंबई के जरिए भेजा जा रहा है, क्योंकि मुंबई हवाई क्षेत्र के प्रतिबंधों से कम प्रभावित है।

दिल्ली से पूर्वी उड़ानें: दिल्ली एयरपोर्ट मुख्य रूप से पूर्व की ओर जाने वाले कनेक्टिंग ट्रैफिक को सपोर्ट करेगा।

नए हब्स का विकास: एयरलाइन दक्षिण भारत सहित देश भर में कई नए हब विकसित करने के अवसरों का मूल्यांकन कर रही है।

यह कदम एयर इंडिया के लिए इस समय इतना जरूरी क्यों था?

टाटा समूह के हाथों में आने के बाद भी एयर इंडिया भारी वित्तीय दबाव से जूझ रही है। ईंधन की ऊंची कीमतों और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के चलते वित्त वर्ष 2025-26 में एयर इंडिया का घाटा बढ़कर ₹22,000 करोड़ से अधिक हो गया है।

कर्मचारियों को संबोधित करते हुए गेब्रेमरियम ने कहा:

"हम बाहरी वातावरण को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं, वह है एक ऐसी एयरलाइन बनाना जो हर परिस्थिति में लचीली हो, चुनौतियों का सामना कर सके और निरंतर आगे बढ़ सके। हमें हर दिन खुद को और अधिक मजबूत बनाना होगा।"

तेवोल्डे गेब्रेमरियम की यह रणनीति दर्शाती है कि एयर इंडिया अब केवल बेड़े के विस्तार पर निर्भर रहने के बजाय अंदरूनी लागतों में कटौती और कार्गो व हॉलिडे पैकेज जैसे गैर-पारंपरिक राजस्व स्रोतों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ₹22,000 करोड़ के भारी वार्षिक घाटे की पृष्ठभूमि में ₹6,000 करोड़ की यह योजना एयरलाइन के लंबे वित्तीय पुनरुद्धार की दिशा में एक अहम पड़ाव साबित हो सकती है।