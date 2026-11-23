भारतीय रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (D-SIB) के रूप में बरकरार रखा है। यह फैसला 23 नवंबर 2026 को लिया गया है। इन बैंकों को देश की वित्तीय प्रणाली के लिए बहुत अहम माना जाता है।

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क्या है D-SIB का मतलब?

आरबीआई ने बताया कि इन तीनों बैंकों को अतिरिक्त पूंजी बफर रखने होंगे। यह पूंजी बफर उनकी जोखिम भारित परिसंपत्तियों (RWA) के प्रतिशत के रूप में होगा। यह कैपिटल कंजर्वेशन बफर के अतिरिक्त होगा। केंद्रीय बैंक ने 31 मार्च 2026 तक बैंकों से जुटाए गए डेटा के आधार पर यह अपडेट जारी किया है। एसबीआई को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्तियों का 0.80 फीसदी अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) रखना होगा। एचडीएफसी बैंक के लिए यह आवश्यकता 0.40 फीसदी तय की गई है। आईसीआईसीआई बैंक को 0.20 फीसदी अतिरिक्त CET1 बनाए रखना होगा। यह कदम वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (D-SIB) वे बैंक होते हैं। जो देश की वित्तीय प्रणाली के लिए इतने बड़े और महत्वपूर्ण होते हैं। कि उनकी विफलता से पूरी अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। इन्हें "टू बिग टू फेल" (गिरने के लिए बहुत बड़े) बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई ऐसे बैंकों पर विशेष निगरानी रखता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे हमेशा मजबूत बने रहें।

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अतिरिक्त पूंजी बफर क्यों जरूरी है?

अतिरिक्त पूंजी बफर रखने का मुख्य उद्देश्य बैंकों को मजबूत बनाना है। यह बैंकों को किसी भी अप्रत्याशित झटके या वित्तीय संकट से निपटने में मदद करता है। इससे बैंक दिवालिया होने की स्थिति से बच सकते हैं। यह जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करता है। साथ ही, यह वित्तीय प्रणाली में विश्वास बनाए रखने में सहायक होता है। यह नियम बैंकों को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाता है।

कब से लागू है यह फ्रेमवर्क?

भारतीय रिजर्व बैंक ने D-SIB से निपटने के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया था। यह फ्रेमवर्क पहली बार 22 जुलाई 2014 को जारी किया गया था। बाद में इसे 28 दिसंबर 2023 को अपडेट किया गया। इस फ्रेमवर्क के तहत आरबीआई 2015 से D-SIB के रूप में नामित बैंकों के नाम बताता है। एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक को 2015 और 2016 में D-SIB के रूप में वर्गीकृत किया गया था। एचडीएफसी बैंक को 2017 में एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के साथ डी सिब घोषित किया गया था।