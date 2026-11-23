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यह रक्षा मंत्रालय की 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत पांच पोतों का निर्माण कर रही है। इन पोतों को इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के नौसेना नियमों के तहत डिजाइन और बनाया गया है। हाइड्रोडायनामिक विश्लेषण और मॉडल परीक्षण नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम द्वारा किए गए हैं। कंपनी पश्चिम बंगाल के फाल्टा में एक नया शिपयार्ड भी विकसित कर रही है। यह अपनी विशेष जहाज निर्माण क्षमताओं का विस्तार करने के लिए है।उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक उमेश चौधरी ने बताया कि कंपनी का लक्ष्य अगली पीढ़ी की क्षमताओं का विकास करना है। इसमें हरित, स्वायत्त और पानी के भीतर चलने वाले पोत शामिल हैं। कंपनी विशेष जहाज निर्माण और उभरती समुद्री तकनीकों में भी निवेश कर रही है। अलग से, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स को जेएसडब्ल्यू (साउथ) रेल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड से 77.09 करोड़ रुपये का एक आदेश मिला है।कंपनी को भारतीय रेलवे से विशेष ऑटोमोबाइल कैरियर वैगनों के निर्माण और प्रेषण के लिए मार्ग मंजूरी भी मिली है। इससे उसकी भरतपुर विनिर्माण इकाई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) नेटवर्क से जुड़ सकेगी। इस मंजूरी के साथ, टीटागढ़ कुछ ऐसे वैगन निर्माताओं में शामिल हो जाएगी। यह गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए दबाव वाले टैंक वैगनों से लेकर ऑटोमोबाइल कैरियर तक, माल वैगनों की पूरी शृंखला का उत्पादन कर सकेगी। कंपनी ने कम वितरण समय और रेल द्वारा वाहनों के परिवहन के बढ़ते बाजार का लाभ उठाने के लिए एक प्रोटोटाइप ऑटोमोबाइल कैरियर वैगन बनाने के कदम उठाए हैं।