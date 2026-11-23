देश में बिकने वाले बोतलबंद और पैकेज्ड पेयजल की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा नियामक ने आक्रामक रुख अपना लिया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अपने जारी प्रवर्तन अभियान के तहत बिसलेरी सहित सभी प्रमुख पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर ब्रांड्स के सैंपल एकत्र कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, नियामक ने साफ कर दिया है कि प्रयोगशाला परीक्षणों में जो भी कंपनियां सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरेंगी, उनके खिलाफ सीधे सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मार्केट लीडर बिसलेरी इंटरनेशनल के खिलाफ मुकदमा चलाने की हालिया मंजूरी इसी राष्ट्रव्यापी जांच अभियान का हिस्सा है, जिससे पूरे बेवरेज और पैकेज्ड फूड सेक्टर में हड़कंप मच गया है।

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