देश से गरीबी के स्थायी खात्मे और कमजोर तबकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने अपना नीतिगत एजेंडा स्पष्ट किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को रेखांकित किया कि भारत में गरीबी उन्मूलन को स्थायी बनाने और गरीबी से बाहर निकले परिवारों को दोबारा उस दलदल में फिसलने से रोकने के लिए वित्त (फाइनेंस), बाजार और डिजिटल अर्थव्यवस्था (डिजिटल इकोसिस्टम) तक व्यापक पहुंच सबसे अहम होगी। उन्होंने विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 2011 से 2023 के बीच लगभग 50 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, और अब सरकार का पूरा ध्यान ऐसे संस्थागत सुरक्षा घेरे तैयार करने पर है जिससे उनकी आर्थिक तरक्की निर्बाध जारी रहे।

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