वित्त मंत्री: 'सिर्फ कमाई बढ़ना काफी नहीं, दोबारा गरीबी में फंसने से रोकेगा डिजिटल इकोसिस्टम और सस्ता कर्ज'
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 50 करोड़ लोगों को गरीबी में दोबारा फिसलने से रोकने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था और ऋणों तक आम आदमी की पहुंच को महत्वपूर्ण करार दिया है।
- वित्त मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी संभावनाओं के बारे में क्या-क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से।
विस्तार
देश से गरीबी के स्थायी खात्मे और कमजोर तबकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने अपना नीतिगत एजेंडा स्पष्ट किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को रेखांकित किया कि भारत में गरीबी उन्मूलन को स्थायी बनाने और गरीबी से बाहर निकले परिवारों को दोबारा उस दलदल में फिसलने से रोकने के लिए वित्त (फाइनेंस), बाजार और डिजिटल अर्थव्यवस्था (डिजिटल इकोसिस्टम) तक व्यापक पहुंच सबसे अहम होगी। उन्होंने विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 2011 से 2023 के बीच लगभग 50 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, और अब सरकार का पूरा ध्यान ऐसे संस्थागत सुरक्षा घेरे तैयार करने पर है जिससे उनकी आर्थिक तरक्की निर्बाध जारी रहे।
गरीबी की परिभाषा और वास्तविक जोखिम पर वित्त मंत्री ने क्या कहा?
'द डिकेड इंडिया टर्न्ड द टाइड ऑन पॉवर्टी' (The Decade India Turned the Tide on Poverty) शीर्षक से लिखे एक लिंक्डइन पोस्ट में वित्त मंत्री ने गरीबी के पारंपरिक नजरिए पर सवाल उठाया।
- केवल आय की कमी नहीं: उन्होंने स्पष्ट किया कि गरीबी केवल आय या वेतन की कमी भर नहीं है। जिस परिवार के पास पक्की छत, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता या बुनियादी स्वास्थ्य सेवा नहीं है, वह कमाई बढ़ने के बावजूद बेहद संवेदनशील बना रहता है।
- एक बीमारी का झटका: वित्त मंत्री ने आगाह किया कि परिवार में किसी एक बीमारी का अचानक आना पूरी जीवनभर की बचत को खत्म कर सकता है और उस परिवार को वापस गरीबी के गर्त में धकेल सकता है।
कल्याणकारी योजनाओं ने कैसे तैयार किया आर्थिक सुरक्षा घेरा?
सीतारमण ने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अभावों को दूर करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों, मापने योग्य परिणामों और कस्टमाइज्ड योजनाओं पर काम किया है।
- अचानक आने वाले झटकों से बीमा: जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत जैसी प्रमुख योजनाएं संयुक्त रूप से उन अप्रत्याशित वित्तीय झटकों के खिलाफ "बीमा" का काम कर रही हैं, जो पहले परिवारों को गरीबी में धकेल दिया करते थे।
- खर्च में बचत और समय की मुक्ति: इन योजनाओं ने न केवल घरेलू खर्चों को काफी कम किया है, बल्कि आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं का समय भी बचाया है जिससे वे रोजगार व काम में अधिक समय दे पा रही हैं।
- अंतिम व्यक्ति तक पहुंच: 'अंत्योदय' की भावना से प्रेरित होकर सरकार ने सिर्फ कामचलाऊ राहत देने के बजाय घर-घर जाकर अभावों की पहचान की और उन्हें दूर करने का कठिन रास्ता चुना।
अब अगले चरण में कमाई और कारोबार के नए अवसर कैसे बनेंगे?
वित्त मंत्री के अनुसार, कल्याणकारी योजनाओं की सुरक्षा परिवारों को दोबारा गरीब बनने से रोकती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उन्हें कमाने के ठोस अवसरों की जरूरत है।
- मुद्रा और रेहड़ी-पटरी वालों का सहारा: सरकार ने वित्तीय समावेश के तहत मुद्रा योजना के जरिए अब तक 60 करोड़ ऋण खाते स्वीकृत किए हैं, जिनमें लगभग दो-तिहाई लाभार्थी महिलाएं हैं। वहीं 'पीएम स्वनिधि' (PM SVANidhi) से स्ट्रीट वेंडर्स और 'पीएम विश्वकर्मा' (PM Vishwakarma) से पारंपरिक कारीगरों को संस्थागत वित्तीय मदद दी जा रही है।
- शिक्षा और उद्योग का तालमेल: 'विकसित भारत' की चुनौतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अवसर कुछ लोगों तक सीमित नहीं रह सकते। इसके लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर रही है और रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहनों (ELI), इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के जरिए अकादमिक जगत व उद्योग के बीच सीधा तालमेल बना रही है।
विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत की प्रगति पर क्या दर्ज है?
विश्व बैंक की हालिया 'पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ ऑन इंडिया' रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि 2011 से 2023 के बीच भारत ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। इस दौरान जहां करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, वहीं देश में अत्यधिक गरीबी (Extreme Poverty) लगभग समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बदलाव के पीछे कोई जादुई छड़ी नहीं थी, बल्कि लाभार्थियों की सटीक पहचान, पारदर्शी डिलीवरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निरंतर निगरानी ने सरकारी नीतियों को जनता के जीवन में जमीनी सुधार में बदला है।