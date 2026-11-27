भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) से घरेलू बाजारों से आगे देखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई भारत के बढ़ते व्यापार समझौतों (एफटीए) के नेटवर्क का अधिक से अधिक उपयोग करें। मल्होत्रा ने मुंबई में एसएमई इंडिया फोरम की एसएमई फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट समिट में यह बात कही। उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

गवर्नर ने एमएसएमई से अपने उत्पादों से जुड़े एफटीए को जानने और विदेशी बाजारों तक पहुंचने के लिए गुणवत्ता व प्रमाणन में निवेश करने को कहा। उन्होंने बताया कि भारत का बढ़ता एफटीए नेटवर्क नए बाजारों तक पहुंच, कम कीमत वाले गुणवत्ता इनपुट और वैश्विक मूल्य शृंखला में विशेषज्ञता के अवसर प्रदान करता है। मल्होत्रा ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण केवल बड़ी कंपनियों के दम पर नहीं हो सकता। इसमें कस्बों और जिलों में फैली छोटी इकाइयों की भी उतनी ही बड़ी भूमिका होगी।

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क्या एमएसएमई के लिए ऋण पहुंच बेहतर हुई है?

एमएसएमई दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की जीवन-रेखा हैं, जो 90 फीसदी से अधिक व्यवसायों का हिस्सा हैं। ये कुल मूल्य संवर्धन का लगभग आधा और व्यावसायिक रोजगार में दो-तिहाई से अधिक का योगदान देते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में ये सकल घरेलू उत्पाद का करीब 31 फीसदी, विनिर्माण उत्पादन का 35 फीसदी और माल निर्यात का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं। यह क्षेत्र 45 करोड़ से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है, जो कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है।

पिछले पांच वर्षों में एमएसएमई को बैंक ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सितंबर 2026 को समाप्त हुए 12 महीनों में एमएसएमई को बैंक ऋण साल-दर-साल 27 फीसदी बढ़ा। इसी अवधि में कुल बैंक ऋण में 19.4 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले पांच वर्षों में एमएसएमई ऋण लगभग 19 फीसदी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। सितंबर 2021 में यह 17.97 ट्रिलियन रुपये से बढ़कर सितंबर 2026 में 42.89 ट्रिलियन रुपये हो गया है। मल्होत्रा ने कहा कि ऋण अंतर निश्चित रूप से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह काफी कम हो गया है।

आरबीआई ने एमएसएमई के लिए क्या कदम उठाए हैं?

आरबीआई ने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए जरूरी बिना गारंटी ऋण सीमा बढ़ाई है। 1 अप्रैल, 2026 से मंजूर या रिन्यू किए गए ऋणों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। बैंक अपनी आंतरिक नीति के तहत इसे 25 लाख रुपये तक बढ़ा सकते हैं। यह 2010 के बाद इस सीमा में पहला बदलाव है। गवर्नर ने वित्त तक पहुंच बेहतर बनाने में भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अकाउंट एग्रीगेटर ढांचा ने वित्त वर्ष 2026 में लगभग 3.5 ट्रिलियन रुपये के ऋण दिए।

एमएसएमई को और क्या करना चाहिए?

मल्होत्रा ने एमएसएमई के लिए पांच आवश्यक बातें बताईं। इनमें स्केल बढ़ाने की इच्छा, उत्पादकता, प्रौद्योगिकी और नवाचार में निवेश करना शामिल है। साथ ही विदेशी बाजार खोजना, ऋणदाताओं का भरोसा बनाने के लिए संचालन को औपचारिक बनाना भी जरूरी है। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) जैसे साधनों का इस्तेमाल करना भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर दिया कि सरकारी मदद को 'एक उत्प्रेरक की तरह माना जाना चाहिए, बैसाखी की तरह नहीं'। भारतीय एमएसएमई की उत्पादकता बड़े उद्यमों की तुलना में लगभग 26 फीसदी है। इसे प्रति वर्कर मूल्य संवर्धन के हिसाब से मापा जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय एमएसएमई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) अपनाने का प्रतिशत लगभग 15 फीसदी है। यह चीन, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों की तुलना में काफी कम है।