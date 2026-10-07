अस्थिर रुपया: गिरते रुपये पर क्या बोले आरबीआई गवर्नर? कहा- अभी कमजोर पर केंद्रीय बैंक मुद्रा को स्थिर करेगा

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को रुपये को कमजोर बताया। उन्होंने कई अनुमानों का हवाला देते हुए यह बात कही। गवर्नर ने आश्वासन दिया कि केंद्रीय बैंक मुद्रा को स्थिर करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक रुपये को उसका सही मूल्य दिलाने में मदद करेगा। मल्होत्रा ने कहा कि बाजार अल्पकालिक रूप से अतार्किक हो सकते हैं। हालांकि, दीर्घकालिक रूप से वे अपना सही मूल्य दर्शाते हैं।

विज्ञापन

रुपये पर क्यों है दबाव?

गवर्नर मल्होत्रा ने केंद्रीय बैंक मुख्यालय में पत्रकारों से बात की। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय रिजर्व बैंक रुपये की व्यवस्थित आवाजाही का समर्थन करेगा। इसका उद्देश्य रुपये को उसका सही मूल्य दिलाना है। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बाजार में अत्यधिक अस्थिरता न हो। यह बयान ऐसे समय आया जब स्थानीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले सर्वकालिक निचले स्तर के करीब पहुंच रही थी।

बुधवार को रुपये ने डॉलर के मुकाबले 96.96 के अपने सर्वकालिक निचले स्तर को छुआ। इस साल फरवरी के अंत में पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद से रुपये पर दबाव बना हुआ है। इस संघर्ष से कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए यह एक सीधी चुनौती है। घरेलू मुद्रा इस साल के अधिकांश समय दबाव में रही है। यह स्थिति लगातार बनी हुई है।

विज्ञापन

विज्ञापन

भारतीय रिजर्व बैंक के क्या हैं उपाय?

रुपये की गिरावट का मुकाबला करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय बैंक ने प्रवासी जमा और बॉन्ड जारी करने के लिए रियायती स्वैप सुविधा शुरू की थी। बैंकों ने एफसीएनआर (बी) जमा सुविधा के तहत लगभग 133 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। इस उपाय से कुछ दिनों के लिए बाजार में मुद्रा पर दबाव कम हुआ था। हालांकि, मुद्रा पिछले कुछ सत्रों में फिर से दबाव में आ गई है और इसका मूल्यह्रास हुआ है।

क्या रुपये का मूल्य कम है?

गवर्नर मल्होत्रा ने बुधवार को पुष्टि की कि कई अनुमानों के अनुसार रुपया अधिक मूल्यवान नहीं है। आरईईआर (वास्तविक प्रभावी विनिमय दर) सहित विभिन्न अनुमानों से पता चलता है कि रुपया कमजोर हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक रुपये को उसका सही मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने भी 24 सितंबर को ऐसी ही टिप्पणी की थी। उन्होंने राय दी थी कि रुपये के स्थिर होने और यहां से मजबूत होने की संभावना है।