एक्सप्लेनर: दावों की ऊंची उड़ान के बीच संकट में विमानन क्षेत्र, इंडिगो-एअर इंडिया सब परेशान; कहां हुई चूक?

पश्चिम एशिया का संकट ने कैसे किया आग में घी डालने का काम?

इस आंतरिक संकट के बीच पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव आग में घी डालने का काम कर रहा है। इस्राइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। किसी भी एयरलाइन के कुल खर्च का लगभग 40-50% हिस्सा एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर जाता है। भारत में एटीएफ पर टैक्स का बोझ पहले से ही दुनिया में सबसे ज्यादा है। क्रूड महंगा होने का सीधा असर एयरलाइंस के मार्जिन पर पड़ेगा, जिससे उनके लिए मुनाफा कमाना लगभग असंभव हो जाएगा।

क्या नए सुधारों से बदल सकेगी बदलेगी तस्वीर?

सरकार ने 90 साल पुराने एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 को निरस्त कर नया 'भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024' लागू किया है। इसके तहत सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और पारदर्शी अपीलीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। भारतीय उड्डयन क्षेत्र में अगर समय रहते करों को तार्किक बनाने, एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने, स्वदेशी मेंटेनेंस (एमआरओ) ढांचे को मजबूत करने और डीजीसीए को पूरी तरह स्वायत्त बनाने पर ध्यान नहीं दिया गया, तो एयरलाइंस वित्तीय तबाही के इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएंगी।



भारत के एविएशन सेक्टर में अवसर की कमी नहीं हैं, लेकिन मौजूदा हालात बताते हैं कि केवल नए एयरपोर्ट बनाने या विमानों का बड़ा ऑर्डर देने से सफलता नहीं मिलेगी। जब तक सरकार टैक्स नीतियों को तर्कसंगत नहीं बनाती और एयरलाइंस अपने ऑपरेशनल खर्चों को नियंत्रित नहीं करतीं, तब तक भारतीय आसमान में उड़ने वाली कंपनियों के लिए 'प्रॉफिटेबिलिटी' (मुनाफा) एक दूर का सपना ही बनी रहेगी।