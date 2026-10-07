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एविएशन: एअर इंडिया-सिंगापुर एयरलाइंस ने बढ़ाई साझेदारी, 15 अक्तूबर से ज्यादा उड़ानें; यात्रियों को क्या लाभ

Wed, 07 Oct 2026 02:36 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 07 Oct 2026 02:36 PM IST
सार

एअर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस ने अपने वाणिज्यिक सहयोग का विस्तार किया है। 15 अक्तूबर से यात्री दोनों एयरलाइंस की उड़ानों को किसी भी बुकिंग चैनल से बुक कर सकेंगे, जिससे भारत-सिंगापुर के बीच यात्रा आसान होगी।

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Air India, Singapore Airlines Expand Commercial Cooperation
एअर इंडिया - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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भारत की प्रमुख विमानन कंपनी एअर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस ने अपने वाणिज्यिक सहयोग का विस्तार करने की घोषणा की है। इस कदम से भारत और सिंगापुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अब अधिक उड़ान विकल्प मिलेंगे। यह विस्तार इस साल जनवरी में हुए वाणिज्यिक सहयोग फ्रेमवर्क समझौते का हिस्सा है। 15 अक्तूबर से यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी।

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दोनों विमानन कंपनियां अपने-अपने बुकिंग चैनलों के माध्यम से यात्रा कार्यक्रम और उड़ान विकल्पों की एक विस्तृत शृंखला पेश करेंगी। एअर इंडिया के अनुसार, इस विस्तार में सिंगापुर और आठ भारतीय शहरों के बीच कुल 126 साप्ताहिक उड़ानें शामिल हैं। ये शहर अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता और मुंबई हैं। 
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वर्तमान में, सिंगापुर एयरलाइंस के माध्यम से बुक की गई एअर इंडिया द्वारा संचालित कोडशेयर उड़ान में सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा संचालित उड़ान का शामिल होना अनिवार्य है। यह नियम 15 अक्तूबर से हटा दिया जाएगा। इसके बाद यात्री भारत और सिंगापुर के बीच किसी भी विमानन कंपनी द्वारा संचालित योग्य उड़ानों को स्वतंत्र रूप से बुक कर सकेंगे। यह बुकिंग एक-दूसरे के बुकिंग चैनलों के माध्यम से की जा सकेगी। इससे यात्रियों को अपनी यात्रा योजना बनाने में अधिक लचीलापन मिलेगा। सिंगापुर एयरलाइंस की एअर इंडिया में 25.1 फीसदी की हिस्सेदारी है।

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क्या है इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य?

इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य भारत और सिंगापुर के बीच हवाई यात्रा को और अधिक सुगम बनाना है। यात्रियों को अब दोनों विमानन कंपनियों की उड़ानों के लिए एक ही जगह से बुकिंग करने की सुविधा मिलेगी। इससे उन्हें अपनी पसंद के समय और मार्ग चुनने में आसानी होगी। यह यात्रियों के लिए यात्रा योजना को सरल और सुविधाजनक बनाएगा। दोनों विमानन कंपनियां मिलकर ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करना चाहती हैं।

15 अक्तूबर से क्या बदलेगा यात्रियों के लिए?

15 अक्तूबर से एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू होगा, जिससे यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। अभी तक, यदि आप एक विमानन कंपनी की उड़ान दूसरी के चैनल से बुक करते थे, तो उसमें दूसरी विमानन कंपनी की उड़ान भी शामिल होनी जरूरी थी। यह शर्त अब समाप्त कर दी जाएगी। यात्री अब भारत-सिंगापुर के बीच किसी भी विमानन कंपनी द्वारा संचालित उड़ान को सीधे एक-दूसरे के बुकिंग चैनलों से बुक कर सकेंगे। इससे उन्हें अधिक लचीलेपन के साथ अपनी यात्रा की योजना बनाने का अवसर मिलेगा। यह सुविधा यात्रियों के लिए बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाएगी।

कौन से भारतीय शहर इस विस्तार से लाभान्वित होंगे?

इस वाणिज्यिक सहयोग विस्तार से भारत के आठ प्रमुख शहर सीधे लाभान्वित होंगे। इन शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता और मुंबई शामिल हैं। इन शहरों से सिंगापुर के लिए कुल 126 साप्ताहिक उड़ानें उपलब्ध होंगी। यह संख्या यात्रियों को इन मार्गों पर पर्याप्त विकल्प प्रदान करेगी। यह विस्तार इन शहरों से सिंगापुर जाने वाले यात्रियों के लिए यात्रा को आसान बनाएगा। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

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