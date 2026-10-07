फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   HDFC Bank Cuts MCLR Lending Rates Across Tenures by Up to 15 bps: Good News for Home Loan Borrowers

एचडीएफसी बैंक का फैसला: बैंक ने एमसीएलआर दरों में 15 बीपीएस तक की कटौती की; आम आदमी पर कैसे पड़ेगा असर?

Wed, 07 Oct 2026 04:05 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 07 Oct 2026 04:05 PM IST
सार

एचडीएफसी बैंक ने 7 अक्तूबर 2026 से अपनी एमसीएलआर लेंडिंग रेट्स में 15 बीसीएस तक की कटौती की है। जानिए ओवरनाइट से 3 साल तक की नई दरें और अपनी होम लोन ईएमआई पर पड़ने वाले असर की पूरी सूची। पूरी खबर पढ़ें और अपनी रीसेट डेट चेक करें।

विज्ञापन
HDFC Bank Cuts MCLR Lending Rates Across Tenures by Up to 15 bps: Good News for Home Loan Borrowers
एचडीएफसी बैंक - फोटो : amarujala.com

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक, एचडीएफसी बैंक ने अपने कर्जदारों को त्योहारी सीजन से ठीक पहले बड़ी राहत दी है। बैंक ने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) में सभी अवधियों  पर 15 बेसिस प्वाइंट्स (0.15%) तक की कटौती करने का फैसला किया है। नई दरें आज से ही से लागू हो गई हैं। बैंक के इस कदम से होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन समेत एमसीएलआर से जुड़े लोन लेने वाले ग्राहकों की मासिक किस्त या ब्याज का बोझ कम होगा। ऐसे समय में जब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मौद्रिक नीति में रेपो रेट को बढ़ाकर 5.5% कर दिया है, एचडीएफसी बैंक की ओर से एमसीएलआर दरों में की गई यह कटौती ग्राहकों के लिए एक राहत भरी खबर है।

विज्ञापन

एचडीएफसी बैंक की नई एमसीएलआर दरें क्या हैं?

एचडीएफसी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, एमसीएलआर में संशोधन के बाद अब नई ब्याज दरें 7.80% से 8.55% के दायरे में आ गई हैं, जो पहले 7.90% से 8.60% तक थीं। बैंक ने ओवरनाइट से लेकर 3 साल तक की सभी अवधियों के लिए दरों में 5 बेसिस प्वाइंट्स से लेकर 15 बेसिस प्वाइंट्स तक की कमी की है। 

विज्ञापन


अक्तूबर 2026 के लिए संशोधित एमसीएलआर दरों की पूरी सूची:

  • ओवरनाइट: 7.90% से घटकर 7.80% हुआ (10 bps की कटौती)।
  • 1 महीने का MCLR: 7.90% से घटकर 7.75% हुआ (15 बीपीएस की सबसे बड़ी कटौती)।
  • 3 महीने का MCLR: 8.05% से घटकर 7.95% हुआ (10 बीपीएस की कटौती)।
  • 6 महीने का MCLR: 8.25% से घटकर 8.15% हुआ (10 बीपीएस की कटौती)।
  • 1 साल का MCLR: 8.35% से घटकर 8.30% हुआ (5 बीपीएस की कटौती)।
  • 2 साल का MCLR: 8.45% से घटकर 8.40% हुआ (5 बीपीएस की कटौती)।
  • 3 साल का MCLR: 8.60% से घटकर 8.55% हुआ (5 बीपीएस की कटौती)।

एमसीएलआर क्या होता है और यह ईएमआई को कैसे प्रभावित करता है?

मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2016 में पेश किया गया एक बेंचमार्क रेट है। यह किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक द्वारा किसी लोन के लिए ली जाने वाली न्यूनतम ब्याज दर सीमा तय करता है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
  • निचली सीमा: कोई भी बैंक रिजर्व बैंक द्वारा तय नियमों के बिना एमसीएलआर दर से कम पर लोन जारी नहीं कर सकता है।
  • ईएमआई पर प्रभाव: जिन ग्राहकों का लोन एमसीएलआर बेंचमार्क से जुड़ा हुआ है, उनके लोन की रीसेट तिथि  पर नई दर लागू होती है। 1 साल के एमसीएलआर में 5 बीपीएस की कटौती से लंबी अवधि वाले होम लोन ग्राहकों के रीसेट साइकिल आने पर उनकी ईएमआई में कमी आएगी।

मौजूदा आर्थिक माहौल में इस दर कटौती का क्या महत्व है?

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 7 अक्तूबर 2026 को अपनी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में रेपो रेट को 5.25% से बढ़ाकर 5.50% कर दिया है। केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में 25 bps की बढ़ोतरी के बावजूद, एचडीएफसी बैंक द्वारा अपने फंड की लागत के आधार पर एमसीएलआर दरों में 15 bps तक की कटौती करना ग्राहकों के लिए वित्तीय राहत प्रदान करता है। यह कदम विशेष रूप से उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद होगा जिनका लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क (ईबीएलआर) के बजाय पुराने एमसीएलआर सिस्टम से जुड़ा हुआ है।

एचडीएफसी बैंक की आरे से बुधवार को लागू की गई एमसीएलआर कटौती बैंक के करोड़ों मौजूदा और नए कर्जदारों के लिए राहत लेकर आई है। यदि आपका लोन भी एचडीएफसी बैंक के एमसीएलआर से जुड़ा हुआ है, तो अपनी लोन रीसेट तिथि पर संशोधित ब्याज दर और नई ईएमआई की गणना बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या शाखा से जरूर चेक कर लें।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed