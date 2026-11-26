आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) चिप्स और अत्याधुनिक तकनीक पर वैश्विक नियंत्रण को लेकर जारी भू-राजनीतिक संघर्ष अब एक नए और बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गया है। दुनिया की सबसे मूल्यवान चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया ने दक्षिण-पूर्व एशिया के चार प्रमुख देशों मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया को अपने उन्नत एआई सर्वर्स की शिपमेंट तत्काल प्रभाव से रोक दी है।

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किन चार देशों में एनवीडिया ने एआई सर्वर की डिलीवरी पर रोक?

'फाइनेंशियल टाइम्स' (FT) की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के कड़े होते निर्यात नियंत्रण नियमों के चलते एनवीडिया ने अपने विनिर्माण साझेदारों को इन देशों के ऑर्डर्स की डिलीवरी रोकने का निर्देश दिया है। यह कदम वॉशिंगटन द्वारा उन पिछले दरवाजों को बंद करने की आक्रामक कोशिश का हिस्सा है, जिनके जरिए बीजिंग के एआई डेवलपर्स अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार कर अत्याधुनिक कंप्यूटिंग क्षमता हासिल कर रहे थे।

इस ताजा विनियामक कार्रवाई की सीधी मार दक्षिण-पूर्व एशिया के उभरते हुए डिजिटल और डेटा सेंटर हब्स पर पड़ी है।

प्रभावित देश: एनवीडिया ने मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया के खरीदारों को भेजे जाने वाले सर्वर्स पर रोक लगाई है।

एनवीडिया ने मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया के खरीदारों को भेजे जाने वाले सर्वर्स पर रोक लगाई है। विज्ञापन विज्ञापन निर्माता कंपनियों को निर्देश: एनवीडिया के उन्नत एआई प्रोसेसर का उपयोग कर सर्वर तैयार करने वाले प्रमुख वैश्विक विनिर्माताओं- जैसे डेल और सुपरमाइक्रो ने इन चारों देशों के खरीदारों को आधिकारिक तौर पर सूचित कर दिया है कि एनवीडिया उनके ऑर्डर्स को शिप करने की अनुमति नहीं देगी। मामले से जुड़े तीन सूत्रों के हवाले से यह पुष्टि हुई है कि यह रोक सीधे तौर पर अमेरिकी निर्यात नियमों के अनुपालन से जुड़ी है।

अमेरिका को किस 'लूपहोल' पर ऐतराज है और इसका चीन से क्या कनेक्शन है?

वाशिंगटन ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर एनवीडिया के सबसे आधुनिक एआई चिप्स की बीजिंग में बैठे चीनी एआई डेवलपर्स को प्रत्यक्ष बिक्री पर पहले से ही कड़ा प्रतिबंध लगा रखा है।

क्लाउड रूट का इस्तेमाल: प्रत्यक्ष खरीद बंद होने के बाद दक्षिण-पूर्व एशिया चीनी डेवलपर्स के लिए एक प्रमुख बाईपास रूट बनकर उभरा।

प्रत्यक्ष खरीद बंद होने के बाद दक्षिण-पूर्व एशिया चीनी डेवलपर्स के लिए एक प्रमुख बाईपास रूट बनकर उभरा। बड़े क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट्स: चीनी टेक डेवलपर्स ने इस क्षेत्र (मलेशिया, सिंगापुर आदि) में स्थापित डेटा सेंटरों के साथ भारी-भरकम क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए, जिससे वे विदेशों में लगे इन सर्वर्स के जरिए एनवीडिया चिप्स की प्रोसेसिंग पावर का दूर बैठकर उपयोग कर रहे थे।

चीनी टेक डेवलपर्स ने इस क्षेत्र (मलेशिया, सिंगापुर आदि) में स्थापित डेटा सेंटरों के साथ भारी-भरकम क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए, जिससे वे विदेशों में लगे इन सर्वर्स के जरिए एनवीडिया चिप्स की प्रोसेसिंग पावर का दूर बैठकर उपयोग कर रहे थे। जांच के घेरे में सिंगापुर कनेक्शन: यह लूपहोल उस समय अमेरिकी जांच एजेंसियों के रडार पर और प्रमुखता से आया, जब एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग को सिंगापुर स्थित एक क्लाउड प्रोवाइडर की वरिष्ठ कार्यकारी के साथ व्यक्तिगत संबंधों के खुलासे के बाद कुछ समय के लिए पद से हटना पड़ा था; उस क्लाउड कंपनी पर चीनी डेवलपर्स को चिप्स लीज पर देने का आरोप था।

अमेरिकी वाणिज्य विभाग के नए नियमों के क्या मायने हैं?

इस बैकडोर व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने सख्त प्रशासनिक कदम उठाए हैं:

नए नियमों की अधिसूचना: अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने पिछले सप्ताह नए नियम पेश किए, जिनका सीधा मकसद इस अप्रत्यक्ष क्लाउड रूट को बंद करना है।

अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने पिछले सप्ताह नए नियम पेश किए, जिनका सीधा मकसद इस अप्रत्यक्ष क्लाउड रूट को बंद करना है। 90 दिनों का अल्टीमेटम: नए प्रावधानों के तहत एशिया भर के क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को अब 90 दिनों की सख्त समय-सीमा दी गई है।

नए प्रावधानों के तहत एशिया भर के क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को अब 90 दिनों की सख्त समय-सीमा दी गई है। सत्यापन की अनिवार्यता: इन सभी सेवा प्रदाताओं को 90 दिनों के भीतर यह विधिक रूप से प्रमाणित करना होगा कि उनकी क्लाउड और कंप्यूटिंग सेवाएं किसी भी प्रतिबंधित चीनी इकाई तक नहीं पहुंच रही हैं।

वैश्विक शेयर बाजार पर इसका क्या प्रभाव दिखा?

सप्लाई चेन पर लगी इस अप्रत्याशित रोक की खबर के बाद वॉल स्ट्रीट और टेक शेयरों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखी गई:

एनवीडिया: वैश्विक चिप दिग्गज एनवीडिया के शेयरों में बिकवाली का दबाव बढ़ा और स्टॉक 3.91 प्रतिशत टूटकर 149.30 डॉलर पर आ गया।

वैश्विक चिप दिग्गज एनवीडिया के शेयरों में बिकवाली का दबाव बढ़ा और स्टॉक 3.91 प्रतिशत टूटकर 149.30 डॉलर पर आ गया। डेल टेक्नोलॉजीज: हार्डवेयर और सर्वर विनिर्माता डेल के शेयर में 0.60 प्रतिशत की हल्की बढ़त दर्ज की गई और यह 297.06 डॉलर पर बंद हुआ।

हार्डवेयर और सर्वर विनिर्माता डेल के शेयर में 0.60 प्रतिशत की हल्की बढ़त दर्ज की गई और यह 297.06 डॉलर पर बंद हुआ। सुपर माइक्रो कंप्यूटर: वहीं सर्वर निर्माता सुपरमाइक्रो के शेयर में 3.05 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली।

दक्षिण-पूर्व एशिया में सर्वर सप्लाई पर लगी यह रोक दर्शाती है कि सेमीकंडक्टर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर अब सामान्य वाणिज्यिक उत्पाद न रहकर वैश्विक भू-राजनीतिक सुरक्षा के प्राथमिक हथियार बन चुके हैं। एशिया के डेटा सेंटर हब्स के लिए अगले 90 दिन बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। यदि स्थानीय ऑपरेटर कड़े अमेरिकी सत्यापन मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो दक्षिण-पूर्व एशिया में डेटा सेंटर निवेश की रफ्तार सुस्त पड़ सकती है और वैश्विक टेक कंपनियों को अपने अंतरराष्ट्रीय क्लाउड ढांचे का व्यापक पुनर्गठन करना होगा।