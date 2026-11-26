अमेरिका के हर बच्चे को दुनिया की बड़ी अंतरिक्ष कंपनियों में शामिल स्पेसएक्स का शेयर मिलने जा रहा है। टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क ने गुरुवार को एलान किया कि वह अमेरिका के प्रत्येक बच्चे को कंपनी के दो शेयर देंगे। इनमें एक शेयर स्पेसएक्स की ओर से और दूसरा खुद मस्क अपनी निजी हिस्सेदारी से देंगे। इस घोषणा के बाद मस्क ने बच्चों और उनके परिवारों को सलाह दी कि वे इन शेयरों को जल्द बेचने के बजाय लंबे समय तक अपने पास रखें। उनका मानना है कि भविष्य में स्पेसएक्स की सफलता इन शेयरों की कीमत को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है।

मस्क ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि कंपनी की ओर से दिया जाने वाला पहला शेयर अगले महीने यानी दिसंबर 2026 में ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं, उनकी निजी हिस्सेदारी से मिलने वाला दूसरा शेयर जून 2027 में दिया जाएगा। मस्क ने बताया कि उनका निजी शेयर तभी ट्रांसफर होगा, जब जून 2027 में उनके शेयरों पर लगी लॉकअप अवधि खत्म हो जाएगी।

विज्ञापन लॉकअप का मतलब उस समय से है, जब तक शेयरों को बेचने या ट्रांसफर करने पर पाबंदी होती है। मस्क ने अक्टूबर में भी अमेरिका के हर बच्चे को अपना एक स्पेसएक्स शेयर देने की योजना का एलान किया था। अब उन्होंने कंपनी की ओर से भी एक शेयर देने की बात कही है। विज्ञापन विज्ञापन



मस्क क्यों कह रहे हैं कि शेयर संभालकर रखना?

मस्क ने स्पेसएक्स के भविष्य को लेकर बेहद बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर कंपनी इंसानों को एक से ज्यादा ग्रहों पर बसाने और सूर्य की ऊर्जा का दस लाखवें हिस्से का भी इस्तेमाल करने में सफल हो जाती है, तो उसका मूल्य मौजूदा वैश्विक अर्थव्यवस्था से करीब दस लाख गुना हो सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि ये लक्ष्य हासिल करना बेहद मुश्किल है, लेकिन इनके लिए रास्ता मौजूद है। इसी वजह से उन्होंने शेयर पाने वाले बच्चों को इन्हें संभालकर रखने की सलाह दी। उनका इशारा कंपनी की लंबी अवधि की संभावनाओं और भविष्य में बढ़ सकने वाली कीमत की ओर था।



मस्क फिलहाल स्पेसएक्स के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। कंपनी की नियामकीय जानकारी के अनुसार, 30 जून तक उनके पास स्पेसएक्स की 48.4 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। उनके पास लगभग 6.42 अरब शेयर हैं। इसमें 84.95 करोड़ क्लास ए शेयर और ट्रस्ट के माध्यम से रखे गए 392 करोड़ क्लास बी शेयर शामिल हैं। इन ट्रस्टों में मस्क ट्रस्टी की भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा उनके पास करीब 130 करोड़ प्रतिबंधित क्लास बी शेयर भी हैं। शेयर विकल्पों के तहत उन्हें 35 करोड़ अतिरिक्त क्लास बी शेयरों से जुड़े अधिकार भी मिले हुए हैं। इससे कंपनी में उनकी बड़ी हिस्सेदारी का अंदाजा लगाया जा सकता है।स्पेसएक्स का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी ने तीसरी तिमाही में 14.58 अरब डॉलर का राजस्व दर्ज किया, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 161 प्रतिशत अधिक है। कंपनी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता इकाई, जिसे अब सुपर इंटेलिजेंस नाम दिया गया है, ने अकेले 7.56 अरब डॉलर का राजस्व कमाया। यह एक साल पहले की तुलना में करीब दस गुना ज्यादा है। कंपनी एंथ्रोपिक, गूगल और रिफ्लेक्शन एआई जैसी कंपनियों को कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर की सुविधाएं दे रही है। इस कारोबार को बढ़ाने के लिए स्पेसएक्स ने पूंजीगत खर्च भी लगभग तीन गुना बढ़ाकर 19.6 अरब डॉलर कर दिया है। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी ब्रेट जॉनसन के मुताबिक, चौथी तिमाही में यह खर्च 35 से 40 अरब डॉलर के बीच रह सकता है।