देश में डिजिटल लेन-देन के बढ़ते दायरे के बीच भारतीय उपभोक्ताओं के खर्च करने के तौर-तरीकों में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव देखने को मिला है। अक्तूबर महीने में क्रेडिट कार्ड के जरिए किया गया कुल खर्च डेबिट कार्ड से हुई खरीदारी के मुकाबले लगभग छह गुना अधिक रहा। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, त्योहारी मांग के बीच क्रेडिट कार्ड से कुल खर्च लगभग 2.45 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया, जबकि इस दौरान डेबिट कार्ड से मात्र 40,492 करोड़ रुपये की ही खरीदारी की गई। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में तेज वृद्धि आम उपभोक्ताओं के बीच लगातार बढ़ते कर्ज के जंजाल के भी संकेत देते हैं।

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क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के खर्च में कितना बड़ा अंतर दर्ज हुआ?

डिजिटल भुगतानों में आई इस जबरदस्त तेजी के बावजूद नकदी की अहमियत कम नहीं हुई है। अक्तूबर में एटीएम और पीओएस (PoS) टर्मिनलों से नकदी निकासी 2.33 लाख करोड़ रुपये से अधिक रही, जो क्रेडिट कार्ड से हुए कुल खर्च के लगभग बराबर है। यह डेटा स्पष्ट करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान और हार्ड कैश दोनों समानांतर रूप से अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं।

रिजर्व बैंक के एटीएम, स्वीकृति बुनियादी ढांचे और कार्ड लेन-देन के आंकड़ों के अनुसार, दोनों कार्डों के उपयोग के स्वरूप में जमीन-आसमान का फर्क दिखा है:

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क्रेडिट कार्ड से खरीदारी: उपभोक्ताओं ने अक्तूबर के दौरान क्रेडिट कार्ड से कुल मिलाकर ₹2.45 लाख करोड़ का लेन-देन किया।

उपभोक्ताओं ने अक्तूबर के दौरान क्रेडिट कार्ड से कुल मिलाकर ₹2.45 लाख करोड़ का लेन-देन किया। डेबिट कार्ड से खरीदारी: इसके विपरीत, डेबिट कार्ड के जरिए केवल ₹40,492 करोड़ का सामान और सेवाएं खरीदी गईं।

इसके विपरीत, डेबिट कार्ड के जरिए केवल ₹40,492 करोड़ का सामान और सेवाएं खरीदी गईं। अनुपात का अंतर: आंकड़ों के मुताबिक, खरीदारी के मूल्य के मामले में क्रेडिट कार्ड का खर्च डेबिट कार्ड से लगभग छह गुना अधिक रहा।

ऑनलाइन शॉपिंग और दुकानों में स्वाइप करने में क्या अंतर दिखा?

आरबीआई के आंकड़ों का सूक्ष्म विश्लेषण बताता है कि क्रेडिट कार्ड का दबदबा मुख्य रूप से ई-कॉमर्स और ऑनलाइन खरीदारी पर टिका हुआ है, जबकि डेबिट कार्ड का इस्तेमाल आज भी ऑफलाइन दुकानों तक सीमित है:

क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन दबदबा: क्रेडिट कार्ड से हुए कुल खर्च में सबसे बड़ी हिस्सेदारी ऑनलाइन लेन-देन की रही, जो ₹1.54 लाख करोड़ दर्ज की गई। वहीं दुकानों पर लगे फिजिकल पीओएस (PoS) टर्मिनलों पर 90,562 करोड़ रुपये की खरीदारी की गई और अन्य लेन-देन लगभग 119 करोड़ रुपये रहे।

क्रेडिट कार्ड से हुए कुल खर्च में सबसे बड़ी हिस्सेदारी ऑनलाइन लेन-देन की रही, जो ₹1.54 लाख करोड़ दर्ज की गई। वहीं दुकानों पर लगे फिजिकल पीओएस (PoS) टर्मिनलों पर 90,562 करोड़ रुपये की खरीदारी की गई और अन्य लेन-देन लगभग 119 करोड़ रुपये रहे। डेबिट कार्ड का ऑफलाइन रुझान: दूसरी ओर, डेबिट कार्ड का झुकाव दुकानों में स्वाइप करने की ओर अधिक रहा। पीओएस टर्मिनलों पर इसके जरिए ₹24,957 करोड़ खर्च किए गए, जबकि ऑनलाइन खरीदारी में मात्र 15,284 करोड़ रुपये का इस्तेमाल हुआ और अन्य लेन-देन 251 करोड़ रुपये के रहे।

डेबिट कार्ड का मुख्य इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा है?

डेटा से साफ होता है कि भारतीय उपभोक्ता डेबिट कार्ड का उपयोग खरीदारी के साधन के बजाय अब भी मुख्य रूप से 'नकदी निकालने' के माध्यम के रूप में कर रहे हैं:

एटीएम से निकासी का रिकॉर्ड: अक्तूबर महीने में डेबिट कार्ड के जरिए एटीएम से 42.04 करोड़ लेन-देन में कुल ₹2.32 लाख करोड़ से अधिक की भारी नकदी निकाली गई।

अक्तूबर महीने में डेबिट कार्ड के जरिए एटीएम से 42.04 करोड़ लेन-देन में कुल ₹2.32 लाख करोड़ से अधिक की भारी नकदी निकाली गई। पीओएस से मामूली निकासी: डेबिट कार्ड से पीओएस टर्मिनलों पर कैश निकासी नगण्य रही, जो लगभग ₹1.27 करोड़ दर्ज हुई।

डेबिट कार्ड से पीओएस टर्मिनलों पर कैश निकासी नगण्य रही, जो लगभग ₹1.27 करोड़ दर्ज हुई। क्रेडिट कार्ड से कैश: क्रेडिट कार्ड से एटीएम के जरिए नकदी निकासी केवल ₹415 करोड़ रही।

यह अंतर दर्शाता है कि डेबिट कार्ड से खरीदारी (40,492 करोड़ रुपये) की तुलना में उससे एटीएम द्वारा निकाली गई नकदी (2.32 लाख करोड़ रुपये) लगभग 5.7 गुना अधिक रही।

क्या डिजिटल भुगतानों के दौर में नकदी का प्रभाव कम हो रहा है?

आरबीआई के ये आंकड़े इस धारणा को खारिज करते हैं कि कार्ड या डिजिटल भुगतानों के विस्तार से नकदी का चलन बंद हो रहा है:



एटीएम और पीओएस टर्मिनलों से हुई कुल नकदी निकासी 2.33 लाख करोड़ रुपये से अधिक रही, जो क्रेडिट कार्ड के कुल खर्च (2.45 लाख करोड़ रुपये) से मामूली ही कम है। इन आंकड़ों से साफ है कि रोजमर्रा के वित्तीय लेन-देन में नकदी आज भी एक अनिवार्य और ठोस भूमिका निभा रही है।



अक्तूबर के बैंकिंग आंकड़े देश के दोहरे जमीनी वित्तीय हालात बयां करते हैं। एक तरफ, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स, नो-कॉस्ट ईएमआई और ऑनलाइन शॉपिंग की सुगमता के चलते आधुनिक उपभोक्ता उधारी आधारित डिजिटल खरीदारी को बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। इस बीच क्रेडिड कार्ड का इस्तेमाल बढ़ने से लोगों पर कर्ज का जंजाल भी बढ़ता जा रहा है।



वहीं दूसरी ओर, बचत खाते से जुड़े डेबिट कार्ड आज भी नकदी निकासी का सबसे बड़ा जरिया बने हुए हैं। कार्ड-आधारित पेमेंट्स में रिकॉर्ड वृद्धि के बावजूद एटीएम से 2.33 लाख करोड़ रुपये की निकासी यह प्रमाणित करती है कि भारत की उपभोग अर्थव्यवस्था में डिजिटल तकनीक और कैश दोनों का सह-अस्तित्व मजबूती से बरकरार है।