भारतीय कंपनियों के लिए सितंबर तिमाही शानदार रही है। देश की शीर्ष 50 कंपनियों यानी निफ्टी-50 के मुनाफे में चार साल से भी अधिक समय की सबसे तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। छह प्रमुख ब्रोकरेज फर्मों के अनुमानों के मुताबिक, इन कंपनियों का शुद्ध मुनाफा पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 19 से 27 प्रतिशत तक बढ़ा है। कंपनियों की मजबूत कमाई ने शेयर बाजार में नई उम्मीद जगाई है। इसका असर निफ्टी की तेजी में भी दिखाई दे रहा है। दिसंबर तिमाही में अब तक निफ्टी 12.2 प्रतिशत चढ़ चुका है। यह पिछले छह वर्षों में उसका सबसे अच्छा तिमाही प्रदर्शन हो सकता है।

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उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन... जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, लार्सन एंड टुब्रो, डॉ. रेड्डीज और टाइटन।

जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, लार्सन एंड टुब्रो, डॉ. रेड्डीज और टाइटन। निराशाजनक प्रदर्शन... टाटा मोटर्स, सन फार्मा और भारती एयरटेल।

सितंबर तिमाही में कंपनियों की कमाई बढ़ने के पीछे कई बड़े कारण रहे। मेटल, तेल और गैस, बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और औद्योगिक क्षेत्रों ने मुनाफे को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इन क्षेत्रों को कमोडिटी की ऊंची कीमतों, कारोबार की मात्रा में बढ़ोतरी, कर्ज की मांग में मजबूती और बेहतर ऑर्डर मिलने का फायदा हुआ। बैंक ऑफ अमेरिका और मॉर्गन स्टेनली के आकलन के मुताबिक, मेटल, ऊर्जा, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों ने उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, मेटल, तेल-गैस और ऑटोमोबाइल क्षेत्र का कुल अतिरिक्त मुनाफा वृद्धि में 77 प्रतिशत योगदान रहा। ब्रोकरेज फर्म ने इस तिमाही को कंपनियों की कमाई के लिहाज से बेहद मजबूत बताया है।इस तिमाही में कई बड़ी कंपनियों ने बाजार के अनुमानों को पीछे छोड़ दिया। वहीं, कुछ कंपनियों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। आइए, जानते हैं कि प्रमुख कंपनियों का प्रदर्शन किस प्रकार रहा...



क्या कंपनियों की लागत अब भी मुनाफे पर असर डाल रही है?

मुनाफे में तेज बढ़ोतरी के बावजूद सभी क्षेत्रों की स्थिति एक जैसी नहीं रही। कच्चे माल, ऊर्जा, माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स की बढ़ती लागत ने कई कंपनियों के मुनाफे पर दबाव बनाए रखा। खासतौर पर उपभोक्ताओं से सीधे जुड़े कारोबार, सीमेंट, रसायन और कैपिटल गुड्स क्षेत्र में इसका असर दिखाई दिया। उपभोक्ताओं से जुड़े कारोबार में कंपनियों के पास बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डालने की क्षमता अलग-अलग रही। इसी वजह से कुछ कंपनियां अपनी लागत के हिसाब से उत्पादों की कीमतें नहीं बढ़ा सकीं। सीमेंट और रसायन क्षेत्र में ईंधन और कच्चे माल की महंगाई ने मार्जिन को प्रभावित किया। वहीं, कैपिटल गुड्स कंपनियों को परियोजनाओं से जुड़ी बढ़ती लागत का सामना करना पड़ा।



मुनाफे के साथ कंपनियों की बिक्री यानी राजस्व में भी मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिलिप कैपिटल ने निफ्टी कंपनियों के राजस्व में 22 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है। वहीं, एमके के मुताबिक वित्तीय कंपनियों को छोड़कर बाकी कंपनियों की बिक्री में 24.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब है कि कंपनियों के कारोबार में भी तेजी बनी हुई है। हालांकि, बिक्री बढ़ने के बावजूद लागत का दबाव कुछ क्षेत्रों के लिए चुनौती बना हुआ है। इसलिए मुनाफे में हुई बढ़ोतरी को सभी कंपनियों की समान मजबूती के तौर पर नहीं देखा जा सकता।सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद मोतीलाल ओसवाल ने वित्त वर्ष 2027 के लिए निफ्टी कंपनियों की प्रति शेयर आय का अनुमान 0.9 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2028 के लिए 1.4 प्रतिशत बढ़ा दिया है। प्रति शेयर आय का मतलब है कि कंपनी अपने हर शेयर के हिसाब से कितना मुनाफा कमा रही है। हालांकि, एमके ने अपने अनुमानों में लगभग कोई बदलाव नहीं किया है। मजबूत नतीजों, विदेशी निवेशकों की वापसी और कच्चे तेल की कीमतों को लेकर चिंता कम होने से बाजार में उत्साह बढ़ा है। निफ्टी की मौजूदा तेजी ने निवेशकों की उम्मीदें बढ़ाई हैं। अब यह देखना अहम होगा कि क्या आने वाली तिमाहियों में भी कंपनियां इसी तरह मुनाफा बढ़ा पाती हैं और बाजार की तेजी बरकरार रहती है।