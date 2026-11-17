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इस साल की शुरुआत में पर्याप्त विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के बहिर्वाह ने चिंताएं बढ़ाई हैं। निवेशकों की एक चिंता एलटीसीजी कर से संबंधित है। इसे 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया था। साथ ही प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) भी जारी रहा। फिक्की ने एलटीसीजी कर से छूट बहाल करने का सुझाव दिया। यह 2004 में एसटीटी लागू होने पर प्रचलित थी। सरकार के राजस्व की रक्षा के लिए एसटीटी में वृद्धि की जा सकती है। इससे विनिर्माण और औद्योगिक वृद्धि के लिए अधिक पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी।फिक्की ने कहा कि यदि पूर्ण एलटीसीजी छूट संभव नहीं है, तो पूंजीगत लाभ के लिए श्रेणीबद्ध कराधान पर विचार हो। इसमें लंबी अवधि के लिए कम दर पर कर लगाया जाए। 1 से 2 वर्ष की होल्डिंग अवधि के लिए 10 फीसदी, 2 से 3 वर्ष के लिए 5 फीसदी कर हो। तीन वर्ष से अधिक की होल्डिंग अवधि के लिए शून्य दर का सुझाव दिया गया। वैकल्पिक रूप से, विदेशी निवेशकों को अपनी मूल निवेश मुद्रा में पूंजीगत लाभ की गणना करने की अनुमति दी जा सकती है।अन्य बजट पूर्व सुझावों में, फिक्की ने विनिर्माण के लिए एक विकास वित्त ढांचा स्थापित करने को कहा। इसमें समर्पित पूंजीगत सहायता और ऋण-संवर्धन तंत्र शामिल हों। उद्योग निकाय ने भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एसीसी घटकों के लिए एक समर्पित पीएलआई योजना का भी प्रस्ताव किया। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपये का प्रस्तावित परिव्यय है। यह योजना आयात निर्भरता कम करेगी और घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेगी। भारत को उन्नत बैटरी विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में भी मदद करेगी।