विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस पहल के तहत, एयरबस एअर इंडिया द्वारा अपने वाणिज्यिक संचालन में उपयोग के लिए एसएएफ की खरीद में सीधा निवेश करने का प्रस्ताव करता है। भारत में 2040 तक सालाना लगभग 10 दस लाख टन एसएएफ उत्पादन की क्षमता है। इसके लिए 70-85 अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। सरकार एसएएफ नीति को अंतिम रूप दे रही है। इसका लक्ष्य 2027 से जेट ईंधन में 1 फीसदी एसएएफ मिश्रण अनिवार्य करना है। इसे 2030 तक बढ़ाकर 5 फीसदी करने का प्रस्ताव है। व्यवहार्यता अध्ययन एक ऐसे कार्यक्रम के लिए ढांचा तैयार करेगा। यह सभी व्यवसायों के लिए खुला होगा जो हवाई यात्रा से जुड़े उत्सर्जन को कम करना चाहते हैं।प्रस्तावित ढांचे के तहत, उत्सर्जन में कमी का निर्धारण पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में एसएएफ के जीवनचक्र कार्बन फुटप्रिंट से होगा। यह वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक ढांचों का उपयोग करके किया जाएगा। एअर इंडिया के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक टेवोल्डे गेब्रेमरियम ने कहा कि यह सहयोग व्यावसायिक यात्रा से जुड़े उत्सर्जन को कम करेगा। एयरबस इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जुर्गेन वेस्टरमेयर ने कहा कि विमानन को कार्बन मुक्त करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है।वेस्टरमेयर ने बताया कि एयरबस अपने स्कोप 3 उत्सर्जन के खिलाफ सत्यापित जीवनचक्र कार्बन कटौती का दावा कर सकेगा। इससे एअर इंडिया के साथ उनकी व्यावसायिक यात्रा का कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। उन्होंने यह भी कहा कि एसएएफ भारत की ऊर्जा संप्रभुता और जलवायु लक्ष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। वेस्टरमेयर और एअर इंडिया के ग्रुप हेड - जीआरसी व कॉर्पोरेट मामले पी बालाजी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता इंडिया एसएएफ शिखर सम्मेलन में हुआ था।