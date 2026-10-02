निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई से 15% नीचे: 25 साल की सबसे लंबी गिरावट, 5% और गिरा बाजार तो मंदी में जाने का जोखिम

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भारतीय बाजार की गिरावट अब सिर्फ कुछ शेयरों तक सीमित नहीं रह गई है। बृहस्पतिवार को लगातार चौथे दिन बाजार में तेज बिकवाली हुई। सेंसेक्स 570.59 अंक यानी 0.79% गिरकर 71,909.70 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इसमें 1,187.41 अंक तक गिरावट आई और यह 71,292.88 के एक साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी 198.50 अंक यानी 0.88% टूटकर 22,421.95 अंक पर आ गया। इसके साथ ही निफ्टी लगातार आठवें हफ्ते कमजोर होकर 25 साल की सबसे लंबी साप्ताहिक गिरावट के दौर में पहुंच गया है।