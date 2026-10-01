एचडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ बने अनूप बागची: 27 अक्तूबर से संभालेंगे कमान, कौन हैं नए प्रमुख?

भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों में शामिल एचडीएफसी बैंक को नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिल गया है। बैंक ने 1 अक्तूबर को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद अनूप बागची को अगला एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। वह 27 अक्तूबर 2026 से बैंक की कमान संभालेंगे। मौजूदा एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन का कार्यकाल 26 अक्तूबर को खत्म हो रहा है और उन्होंने अगले कार्यकाल के लिए दोबारा नियुक्ति नहीं मांगी है।

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अनूप बागची 27 अक्तूबर से एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ का पद संभालेंगे। इससे पहले बैंक ने शीर्ष पद के लिए आरबीआई को दो नाम भेजे थे। इनमें अनूप बागची और एचडीएफसी बैंक के डिप्टी एमडी कैजाद भरूचा शामिल थे। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 35बी के तहत बागची की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक को मंजूरी दी है। बैंक ने यह भी बताया कि बागची को 2 अक्तूबर से अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति शेयरधारकों की मंजूरी मिलने तक रहेगी।एचडीएफसी बैंक में नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति को लेकर पिछले कुछ समय से चर्चा चल रही थी। अब बागची के नाम पर मुहर लगने के साथ यह प्रक्रिया पूरी हो गई है। शशिधर जगदीशन का मौजूदा कार्यकाल 26 अक्तूबर को समाप्त होगा। उन्होंने अगले कार्यकाल के लिए दोबारा नियुक्ति नहीं मांगी। ऐसे में 27 अक्तूबर से बागची बैंक के शीर्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। बैंक के मुताबिक, बागची को आरबीआई की मंजूरी मिलने के बाद यह नियुक्ति तय हुई है।अनूप बागची के पास बैंकिंग, पूंजी बाजार, वेल्थ मैनेजमेंट और बीमा क्षेत्र में तीन दशक से ज्यादा का अनुभव है। वह 1992 से आईसीआईसीआई समूह से जुड़े हुए हैं। अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने ट्रेजरी, रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और डिजिटल वित्तीय सेवाओं में काम किया है। वह आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ, आईसीआईसीआई के कार्यकारी निदेशक और वर्तमान में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ रह चुके हैं। उनके नेतृत्व और कारोबार को आगे बढ़ाने के अनुभव को उनकी प्रमुख खूबियों में गिना जाता है।2017 से 2023 के बीच आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में बागची ने रिटेल, बिजनेस और ग्रामीण बैंकिंग की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान उन्होंने बैंक के रिटेल कारोबार को मजबूत करने और मुनाफे में बढ़ोतरी के साथ क्रेडिट और लागत को नियंत्रित रखने पर काम किया। इसी अवधि में आईसीआईसीआई बैंक का रिटेल मॉर्गेज पोर्टफोलियो 2 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा और बैंक ऐसा करने वाला भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक बना। बागची ने नोटबंदी के दौरान भी बैंकिंग कारोबार को अपेक्षाकृत कम व्यवधान के साथ चलाने में भूमिका निभाई।बैंकिंग के अलावा बागची का बीमा और परिसंपत्ति प्रबंधन क्षेत्र में भी अनुभव रहा है। उन्होंने मई 2023 तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन के रूप में काम किया। वह आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी और आईसीआईसी होम फाइनेंस के बोर्ड में भी रहे। जून 2023 से वह आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत की प्रमुख सूचीबद्ध निजी जीवन बीमा कंपनियों में से एक का नेतृत्व किया है। अब वह एचडीएफसी बैंक की कमान संभालने जा रहे हैं।अनूप बागची की नियुक्ति की घोषणा से पहले 1 अक्तूबर को एचडीएफसी बैंक का शेयर एनएसई पर 1.76 प्रतिशत बढ़कर 721.20 रुपये पर बंद हुआ। इसी दिन निजी क्षेत्र के एक अन्य बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अनूप कुमार साहा को नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया। एचडीएफसी बैंक में बागची की नियुक्ति के साथ बैंक को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में तीन दशक से ज्यादा अनुभव रखने वाला नया नेतृत्व मिलेगा। अब 27 अक्तूबर से बागची के सामने बैंक के कारोबार और रणनीतिक दिशा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी।