बिजनेस अपडेट्स: आईआरएफसी को 396 करोड़ का जीएसटी नोटिस; दूसरी तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2.2%

भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) को वित्त वर्ष 2022-23 से जुड़े मामले में बिहार के जीएसटी अधिकारियों से 396.90 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है। इसमें लागू ब्याज और जुर्माना भी शामिल है। कंपनी ने कहा, वह नोटिस की जांच कर रही है और टैक्स सलाहकारों की राय के आधार पर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करेगी।

दूसरी तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2.2%, उपभोक्ता खर्च मजबूत

अमेरिका की अर्थव्यवस्था अप्रैल से जून तिमाही में 2.2 फीसदी की दर से बढ़ी। उपभोक्ता खर्च और कारोबार निवेश मजबूत रहा। वाणिज्य विभाग ने बुधवार को बताया कि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की यह वृद्धि जनवरी से मार्च की 2.5 फीसदी दर से कम रही। उपभोक्ता खर्च 3.8 फीसदी की वार्षिक दर से बढ़ा। मजबूत शेयर बाजार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की संभावनाओं ने खर्च को बढ़ावा दिया। हालांकि, आयात में 12.6 फीसदी की वृद्धि से कुल वृद्धि दर प्रभावित हुई। कंप्यूटर चिप्स और AI निवेश से जुड़े उत्पादों के आयात में तेजी आई। आवास को छोड़कर कारोबार निवेश 9 फीसदी बढ़ा। आवास निवेश भी 2.8 फीसदी बढ़ा।