एमसीएक्स पर सोमवार को दिसंबर 2026 की डिलिवरी वाले सोने और चांदी के वायदा भाव में तेज उछाल देखा गया। पांच दिन की गिरावट के बाद सोना 2,800 रुपये (2.3 फीसदी) बढ़कर 1,24,550 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं, चार दिन के नुकसान के बाद चांदी 3,600 रुपये (2.5 फीसदी) उछलकर 1,51,390 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। यह उछाल अत्यधिक बिकवाली की स्थिति और प्रमुख अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों से पहले स्थिति निर्धारण के कारण हुआ।

पिछले सप्ताह की बिकवाली ने दोनों धातुओं को एक साल से अधिक के निचले स्तर पर धकेल दिया था। एमसीएक्स सोना 11 फीसदी (14,927 रुपये) गिरकर करीब 1,21,778 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया था। एमसीएक्स चांदी 16.2 फीसदी (28,496 रुपये) गिरकर करीब 1,47,758 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। इससे शॉर्ट कवरिंग और मूल्य खरीद को बढ़ावा मिला। कारोबारी 25 नवंबर, 2026, बुधवार को जारी होने वाली अमेरिकी व्यक्तिगत उपभोग व्यय (PCE) मुद्रास्फीति रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। दिसंबर की बैठक में फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दर में बदलाव को लेकर भी उम्मीदें बदल रही हैं। अमेरिकी डॉलर में हल्की गिरावट और ट्रेजरी प्रतिफल में कमी ने अस्थायी राहत दी। पिछले सप्ताह फेड के सख्त संकेतों और मुद्रास्फीति की चिंताओं ने बुलियन पर दबाव डाला था।

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उछाल के पीछे क्या कारण हैं?

पिछले सप्ताह सोने और चांदी दोनों एक साल के निचले स्तर पर पहुंच गए थे। इससे बाजार में अत्यधिक बिकवाली की स्थिति बन गई थी। निवेशकों ने इस गिरावट को सौदेबाजी खरीद का अवसर माना। शॉर्ट कवरिंग और मूल्य खरीद ने धातुओं की कीमतों को ऊपर धकेला। अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों और फेडरल रिजर्व के फैसलों का भी असर है।

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आगे किन प्रमुख तारीखों पर नजर रखनी चाहिए?

25 नवंबर, 2026 को अमेरिकी पीसीई मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी होंगे। यह बताएगा कि मूल्य दबाव स्थिर रहते हैं या ठंडा होने के संकेत दिखाते हैं। 4 दिसंबर, 2026 को अमेरिकी रोजगार रिपोर्ट आएगी। यह श्रम बाजार के लचीलेपन और ब्याज दर की उम्मीदों का आकलन करने में मदद करेगी। 9 दिसंबर, 2026 को अमेरिकी फेडरल रिजर्व का नीतिगत निर्णय और मार्गदर्शन आएगा। पृथ्वी फिनमार्ट और जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कंपनियों के विश्लेषक अस्थिरता ऊंची बने रहने की चेतावनी देते हैं। उच्च मुद्रास्फीति या फेड का सख्त रुख बिकवाली का दबाव बढ़ा सकता है।

खरीदार और कारोबारियों के लिए क्या हैं सुझाव?

दीर्घकालिक निवेशकों और आभूषण खरीदारों को चरणबद्ध खरीद की सलाह दी जाती है। एसआईपी या चरणबद्ध भौतिक/आभूषण खरीद अस्थिरता को औसत करने में मदद कर सकती है। तेज गिरावट के बाद यह रणनीति फायदेमंद हो सकती है। हालांकि, एक बार में 100 फीसदी निवेश जोखिम भरा हो सकता है। आंकड़ों से एक और गिरावट आने पर जोखिम बढ़ सकता है। अल्पकालिक कारोबारियों को सख्त जोखिम प्रबंधन अपनाना चाहिए। पोजीशन साइजिंग और स्टॉप-लॉस जैसे उपाय महत्वपूर्ण हैं। शुरुआती उछाल का पीछा करने के बजाय इन उपायों पर ध्यान दें।