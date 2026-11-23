एशिया पावर इंडेक्स 2026: दूसरे सबसे प्रभावी नेता बने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जानें कैसे बढ़ा दबदबा
- लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2026 में भारत 40.5 स्कोर के साथ तीसरी बड़ी शक्ति बना, पीएम मोदी दूसरे सबसे असरदार नेता। इस लिस्ट में चीन और भारत के बीच का फासला भी कम हुआ है।
- भारत की रक्षा कूटनीति के लिहाज से यह खबर कितना अहम है? आइए जानते हैं विस्तार से।
विस्तार
वैश्विक कूटनीति और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के मोर्चे पर भारत ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है। प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय थिंक-टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के 'एशिया पावर इंडेक्स 2026' में भारत ने एशिया के तीसरे सबसे शक्तिशाली देश और एक मेजर पावरहाउस के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत का कुल पावर स्कोर बढ़कर 40.5 अंक हो गया है, जिससे वर्ष 2018 के बाद से चीन के साथ इसका फासला सबसे निचले स्तर पर पहुंच है। विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद पूरे एशिया का दूसरा सबसे प्रभावी क्षेत्रीय नेता माना है।
एशिया में भारत की बढ़ती धमक के पीछे क्या हैं मुख्य कारक?
सूचकांक के अनुसार, भारत ने इस वर्ष अपनी महाशक्ति की स्थिति को मजबूत करते हुए पूरे एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया है।
- रक्षा नेटवर्क और मिसाइल निर्यात: भारत के रक्षा नेटवर्क में 2.1 अंकों की ठोस बढ़त दर्ज की गई है। दक्षिण-पूर्व एशिया (आसियान देशों) के साथ भारत की बढ़ती क्षेत्रीय रक्षा साझेदारी और ब्रह्मोस मिसाइल की सफल बिक्री ने देश के सुरक्षा प्रभाव को नई ऊंचाई दी है।
- सैन्य क्षमता और भविष्य के संसाधन: सैन्य क्षमता में 0.5 अंक और भविष्य के संसाधनों में 1.2 अंक का सुधार हुआ है।
- मजबूत आर्थिक संबंध: स्थिर व्यापार और निवेश संबंधों के दम पर भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल रहा है, जिनके वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भी आर्थिक रिश्ते कमजोर नहीं पड़े।
विभिन्न पैमानों पर भारत का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा?
एशिया पावर इंडेक्स 2026 में 27 देशों और क्षेत्रों को कुल 131 संकेतकों के आधार पर परखा गया। विभिन्न क्षेत्रों में भारत का प्रदर्शन इस प्रकार रहा:
- सांस्कृतिक प्रभाव: भारत को सबसे बड़ी छलांग सांस्कृतिक प्रभाव में मिली, जहां इसमें +2.3 अंकों की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसका कुल स्कोर 43.8 पर पहुंच गया।
- कूटनीतिक प्रभाव: भारत का कूटनीतिक प्रभाव स्कोर 70.3 अंक पर मजबूती से टिका रहा। हालांकि, रिपोर्ट में रेखांकित किया गया कि खाड़ी संघर्ष (Gulf Conflict) के दौरान भारत के शांत रुख (लो-प्रोफाइल) का असर पीएम मोदी के वैश्विक नेतृत्व से जुड़े आकलनों पर थोड़ा जरूर दिखा।
- आर्थिक क्षमता: भारत को सबसे ज्यादा नुकसान आर्थिक क्षमता में उठाना पड़ा, जहां इसका स्कोर 0.7 अंक गिरकर 26.4 पर आ गया। वहीं लचीलेपन (Resilience) और आर्थिक रिश्तों के स्कोर में कोई बदलाव नहीं हुआ।
सुपरपावर की रेस में अमेरिका और चीन के बीच क्या समीकरण बने?
रिपोर्ट दर्शाती है कि एशिया में शीर्ष स्तर पर दो महाशक्तियों के बीच का अंतर रिकॉर्ड स्तर तक घट गया है:
- अंतर सिमटा: 100 अंकों के पैमाने पर अमेरिका 78.9 अंक के साथ पहले और चीन 73.6 अंक के साथ दूसरे स्थान पर काबिज हैं। दोनों के बीच अब केवल 5.3 अंकों का फासला बचा है, जो 2018 में इंडेक्स शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे कम अंतर है। दोनों देशों की सैन्य क्षमता का अंतर भी रिकॉर्ड स्तर पर सिमट गया है।
- अमेरिकी कूटनीति को झटका: अमेरिका का कूटनीतिक प्रभाव 6 अंक गिरकर 76.7 पर आ गया, जो इसकी अब तक की सबसे बड़ी गिरावट और लगातार चौथे साल की गिरावट है। ईरान युद्ध, दंडात्मक टैरिफ और दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यासों को कम करने की मांगों ने इसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया।
- द्विध्रुवीय संतुलन: दक्षिण-पूर्व एशिया कार्यक्रम और एशिया पावर इंडेक्स के निदेशक हंटर मार्स्टन के अनुसार, तमाम उथल-पुथल के बावजूद क्षेत्रीय शक्ति संतुलन स्पष्ट रूप से द्विध्रुवीय (Bipolar) बना हुआ है और अमेरिका व चीन का दबदबा अब भी बरकरार है।
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं?
एशियाई शक्ति संतुलन में भारत का चीन के करीब पहुंचना और रक्षा आयातक से निर्यातक (जैसे ब्रह्मोस डील) बनना घरेलू विनिर्माण और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए बड़ा बूस्टर है। भले ही आर्थिक क्षमता स्कोर में मामूली नरमी आई हो, लेकिन मजबूत कूटनीतिक साख, स्थिर निवेश संबंध और बढ़ता सांस्कृतिक व रक्षा दायरा भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में 'चीन+1' विकल्प के रूप में स्थापित करने में दीर्घकालिक मदद करेगा।