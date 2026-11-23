भारतीय बेंचमार्क सूचकांक सोमवार को मजबूत शुरुआत के कुछ ही मिनटों बाद लाल निशान में आ गए। दिन के उच्च स्तर से सेंसेक्स में 1,100 अंक से अधिक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। वहीं, निफ्टी भी 25,700 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे चला गया। इस गिरावट ने बाजार की शुरुआती बढ़त को पूरी तरह मिटा दिया। सुबह 9 बजकर 48 मिनट पर सेंसेक्स 428.48 (-0.51%) अंकों की गिरावट के साथ 83,491.23 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। दूसरी ओर, निफ्टी 139.90 (0.54%) अंक फिसलकर 25,660.70 के स्तर पर आ गया।

धातु, बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में हुए नुकसान ने बाजार की शुरुआती बढ़त को मिटा दिया। इससे भारतीय सूचकांक 0.5 फीसदी तक नीचे आ गए। बाजार का क्षेत्रीय हाल काफी हद तक सकारात्मक रुझान दिखा रहा था। अधिकांश सूचकांक हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। हालांकि, यह बढ़त सभी क्षेत्रों में समान नहीं थी। आईटी, उपभोक्ता टिकाऊ और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के शेयर बढ़त बनाए हुए थे। वहीं, धातु क्षेत्र के शेयरों को सबसे तेज दबाव का सामना करना पड़ा। बैंकिंग शेयरों में भी मिला-जुला रुझान दिखा। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सूचकांक दोनों ही गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे।

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भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को एक मजबूत शुरुआत हुई। सुबह 09:22 बजे के लाइव अपडेट के अनुसार, सेंसेक्स में 500 अंक से अधिक का उछाल देखा गया। यह 84,091.92 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इसमें 172.21 अंक (0.20 फीसदी) की बढ़त दर्ज की गई। वहीं, निफ्टी भी 25,900 के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर गया। यह 25,831.50 पर पहुंच गया, जिसमें 30.91 अंक (0.12 फीसदी) की वृद्धि हुई।

बाजार का क्षेत्रीय हाल काफी हद तक सकारात्मक रहा। अधिकांश सूचकांक बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। हालांकि, यह बढ़त सभी क्षेत्रों में समान नहीं थी। कुछ क्षेत्रों में शानदार तेजी दिखी। वहीं, कुछ को दबाव का सामना करना पड़ा।

भारतीय बाजार में आज क्या खास रहा?

आज के शुरुआती कारोबार में आईटी, उपभोक्ता टिकाऊ और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के शेयरों ने बाजार की अगुवाई की। इन क्षेत्रों में निवेशकों का रुझान स्पष्ट रूप से सकारात्मक था। आईटी सूचकांक में 2 फीसदी की मजबूत तेजी दर्ज की गई। यह बाजार की कुल बढ़त में एक महत्वपूर्ण योगदान था। उपभोक्ता टिकाऊ और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के शेयरों ने भी अच्छी बढ़त दर्ज की।

किन क्षेत्रों में दिखी तेजी और गिरावट?

बाजार में बढ़त के बावजूद, धातु क्षेत्र के शेयरों को सबसे ज्यादा दबाव का सामना करना पड़ा। इन शेयरों में तेज गिरावट देखी गई। इससे निवेशकों में चिंता रही। बैंकिंग शेयरों में मिला-जुला रुख रहा। निजी क्षेत्र के बैंक सूचकांक गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सूचकांक भी नीचे थे। इससे पता चलता है कि बैंकिंग क्षेत्र में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। बाजार की समग्र तस्वीर में कुछ क्षेत्रों में मजबूत बढ़त और कुछ में कमजोरी स्पष्ट थी।

वैश्विक बाजारों का क्या हाल रहा?

वैश्विक बाजारों में भी मिला-जुला रुझान देखने को मिला। टोक्यो समय अनुसार सुबह 10:50 बजे तक एसएंडपी 500 वायदा 2.1 फीसदी बढ़ा। यह वैश्विक स्तर पर एक सकारात्मक संकेत था। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 सूचकांक में मामूली बदलाव देखा गया। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 1.4 फीसदी गिरा। यह एशियाई बाजारों के लिए नकारात्मक था। शंघाई कंपोजिट सूचकांक में भी 1.1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। इसके विपरीत, यूरो स्टॉक्स 50 वायदा 0.6 फीसदी की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था।