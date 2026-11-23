भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2027 में सात फीसदी की दर से बढ़ सकती है। साथ ही, अल नीनो के असर से खाद्य पदार्थों की कीमतों में इजाफा दिख सकता है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने सोमवार को यह अनुमान जताया है। एजेंसी ने आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सात फीसदी की वृद्धि दर का अनुमान जताते हुए कहा है कि भारत 2027 में भी एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा।

एसएंडपी रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है?

ग्लोबल रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि चालू और अगले वित्त वर्ष में 7 फीसदी रहेगी। रेटिंग एजेंसी ने सोमवार को कहा कि भारत 2027 में एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। हालांकि, अल नीनो के प्रभाव से खाद्य कीमतें बढ़ने की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर में नीति दरें 25 आधार अंक बढ़ा सकता है।

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वृद्धि को क्या दे रहा है बढ़ावा?

S&P के एशिया-प्रशांत के लिए आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार, उच्च ऊर्जा कीमतें सबसे बड़ी वृहद चुनौती बनी रहेंगी। वहीं, वैश्विक एआई विकास क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी सहायक शक्ति होगी। रेटिंग एजेंसी ने चालू और अगले वित्त वर्ष दोनों में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 7 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। S&P ने कहा कि जून और सितंबर तिमाहियों के दौरान मजबूत वस्तु निर्यात से वृद्धि को बल मिला। सार्वजनिक क्षेत्र निवेश और घरेलू खपत ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घरेलू खपत को ऋण वृद्धि से बढ़ावा मिला। भारत 30 नवंबर को जुलाई-सितंबर तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि आंकड़े जारी करेगा। पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर तिमाही के लिए 7.2 फीसदी वृद्धि का अनुमान लगाया था। वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा ने इसे 7.35 फीसदी आंका था।

वस्तु निर्यात को उच्च कमोडिटी कीमतों से लाभ मिला है। व्यापार विविधीकरण ने भी निर्यात को समर्थन दिया है। भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में तेजी से एकीकृत हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग वस्तुओं और रसायनों में यह ताकत स्पष्ट दिख रही है। S&P ने वियतनाम और भारत को 2027 में क्षेत्र की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं बताया है।

क्या मुद्रास्फीति बनेगी चुनौती?

S&P का मानना है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में वृद्धि-मुद्रास्फीति मिश्रण कम अनुकूल होगा। एजेंसी को उम्मीद है कि उच्च इनपुट लागतें उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाएंगी। पिछली बाधाओं के विलंबित प्रभाव नई चुनौतियों के साथ जुड़ेंगे। इनमें सबसे प्रमुख असमान मानसून है। गर्मियों में कम वर्षा, कम जलाशय स्तर और लगातार अल नीनो की स्थिति कृषि उत्पादन पर असर डाल सकती है। यह आगामी रबी फसल को भी प्रभावित कर सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक की नीति दरें कब बढ़ेंगी?

लागतों का व्यापक पास-थ्रू मुद्रास्फीति दबावों को तेज कर सकता है। S&P ने चालू वित्त वर्ष (मार्च तक) में मुद्रास्फीति का औसत 5.3 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। इसमें जोखिम ऊपर की ओर झुके हुए हैं। अक्तूबर में खुदरा मुद्रास्फीति 6.1 फीसदी थी। यह भारतीय रिजर्व बैंक के 2-6 फीसदी के सहिष्णुता बैंड से ऊपर है। S&P को उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर में और 2027 की शुरुआत में नीति दरें 25 आधार अंक बढ़ाएगा। मार्च 2028 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति 4.7 फीसदी तक कम होने की उम्मीद है।