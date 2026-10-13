समझौता: इंडिगो को सिटी समूह से 32.8 करोड़ डॉलर के विमानों की खरीद के लिए वित्तपोषण मिला, जानिए इस बारे में

देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो ने आठ नैरो-बॉडी विमानों की खरीद के लिए सिटी के साथ 328 मिलियन डॉलर का वित्तपोषण समझौता किया है। ये विमान एयरबस द्वारा निर्मित किए जाएंगे। यह दुनिया का पहला विमानन वित्तपोषण लेनदेन है जिसका बीमा बेल्जियम की निर्यात ऋण एजेंसी (ईसीए) क्रेडिटो ने किया है। यह गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से संरचित पहला ईसीए-समर्थित विमान वित्तपोषण भी है।

यह वित्तपोषण इंडिगो को छह A321 और दो A320 विमान खरीदने में सहायता करेगा। वैश्विक बैंकिंग प्रमुख सिटी ने इस सौदे में एकमात्र अनिवार्य व्यवस्थापक, ईसीए समन्वयक और एकमात्र ऋणदाता के रूप में कार्य किया। इस वित्तपोषण को क्रेडिटो के क्रेडिट बीमा का समर्थन प्राप्त है। यह लेनदेन इंडिगो की सहायक कंपनी इंटरग्लोब एविएशन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएफएससी के माध्यम से निष्पादित किया गया। यह इंडिगो के बेड़े और नेटवर्क वृद्धि के लिए दीर्घकालिक धन का एक प्रतिस्पर्धी और विविध स्रोत प्रदान करता है।

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क्या है इस समझौते की खासियत?

सिटी इंडिया के मुख्य कार्यकारी के बालासुब्रमण्यन ने कहा कि यह समाधान भारतीय विमानन को ईसीए-समर्थित अंतरराष्ट्रीय तरलता से जोड़ता है। यह भारत की विमानन वृद्धि के अगले चरण का समर्थन करता है। क्रेडिटो के समूह उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी फ्रैंक वैनविंग ने कहा कि ईसीए बेल्जियम के विमानन हितधारकों के लिए दीर्घकालिक भागीदार बनना चाहती है।

यह समझौता अपनी तरह का पहला समाधान है। इसमें सिटी की सीमा पार विमानन और ईसीए वित्तपोषण विशेषज्ञता का संयोजन है। साथ ही क्रेडिटो का क्रेडिट बीमा और इंडिगो का गिफ्ट आईएफएससी मंच भी शामिल है। यह भारतीय विमानन के लिए एक महत्वपूर्ण नया मार्ग खोलता है। यह अंतरराष्ट्रीय अवसरों और अभिनव वित्तपोषण संरचनाओं तक पहुंच की तलाश करने वाले हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण है।

इंडिगो को क्या लाभ मिलेगा?

इंडिगो के मुख्य विमान अधिग्रहण और वित्तपोषण अधिकारी रियाज पीरमोहम्मद ने इस साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सिटी, क्रेडिटो और एयरबस के साथ यह साझेदारी इंडिगो के बढ़ते एयरबस बेड़े के लिए तरलता का एक प्रतिस्पर्धी स्रोत प्रदान करती है। यह लेनदेन भारतीय विमानन के लिए अभिनव वित्तपोषण समाधान बनाने की गिफ्ट आईएफएससी की क्षमता को दर्शाता है। यह अंतरराष्ट्रीय बैंकों और निर्यात ऋण एजेंसियों को एक साथ लाने में मदद करता है।

इंडिगो के बेड़े का विस्तार कैसे हो रहा है?

इंडिगो ने 2023 में एयरबस से 500 नैरो-बॉडी A320 परिवार के विमान खरीदने का ऑर्डर दिया था। कंपनी ने वाइडबॉडी एयरबस A350 को भी अपने बेड़े में जोड़ने की प्रतिबद्धता जताई थी। यह नया वित्तपोषण समझौता इंडिगो की बेड़े विस्तार की रणनीति का हिस्सा है। यह कंपनी की भविष्य की वृद्धि योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है।