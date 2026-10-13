फोर्ब्स लिस्ट: नेटवर्थ में गौतम अदाणी से फिर आगे निकले मुकेश अंबानी, जानिए क्या अपडेट सामने आया?

फोर्ब्स रियल-टाइम बिलियनेयर्स सूची के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश के कॉरपोरेट जगत में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के ताज को लेकर जारी जंग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी को पछाड़कर एक बार फिर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया है। शेयर बाजार में होने वाली दैनिक हलचल और कंपनियों के शेयर मूल्यांकन में बदलाव के बीच मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति बढ़कर 78.8 अरब डॉलर पहुंच गई है। इस उछाल के साथ वे वैश्विक स्तर पर अरबपतियों की सूची में 25वें पायदान पर काबिज हो गए हैं, जबकि 74.9 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ गौतम अडानी दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं।

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