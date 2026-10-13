'हमारे लिए प्रार्थना करें': जोहो ने रोकी वेतन वृद्धि, मार्केटिंग खर्च पर भी लगाम; वेम्बू ने क्यों की ये अपील?

घरेलू प्रौद्योगिकी कंपनी जोहो कॉरपोरेशन ने कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी है। कंपनी ने अपने विपणन खर्च में भी भारी कटौती की है। संस्थापक श्रीधर वेम्बु ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बुनियादी ढांचे की तेजी से बढ़ती लागत और सॉफ्टवेयर क्षेत्र के अनिश्चित दृष्टिकोण को इसका मुख्य कारण बताया।

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कंपनी ने क्या आंतरिक उपाय किए हैं?

वेम्बु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सॉफ्टवेयर क्षेत्र के लिए वैश्विक रोजगार परिदृश्य को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि कंपनी ने पिछले 18 महीनों से कर्मचारियों की संख्या स्थिर रखी है। जोहो बड़े पैमाने पर छंटनी से बचने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वेम्बु के अनुसार, सॉफ्टवेयर के लिए कारोबार का दृष्टिकोण अनिश्चित है। एआई ने लागत को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया है। डेटा सेंटर के लिए आवश्यक सर्वर की कीमतों में चार गुना वृद्धि हुई है। एआई के उपयोग में तेजी से वृद्धि भी उच्च खर्चों का कारण बन रही है। कंपनी इन खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। एक चुनौतीपूर्ण भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि ने इन परिचालन दबावों को और बढ़ा दिया है।

वेम्बु ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए गए आंतरिक उपायों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कंपनी ने विपणन खर्च में कमी की है। कर्मचारियों को वेतन वृद्धि न होने की जानकारी भी दी गई है। वेम्बु ने इस स्थिति से बचने में असमर्थता के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कर्मचारियों को स्थिति समझने के लिए धन्यवाद दिया। कंपनी बड़े पैमाने पर छंटनी से बचने के लिए कड़ी मेहनत करेगी।

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एआई की लागतें क्यों बढ़ रही हैं?

एआई के बुनियादी ढांचे की लागत में तेजी से वृद्धि हुई है। सर्वर की कीमतें चार गुना तक बढ़ गई हैं। ये सर्वर डेटा सेंटर के संचालन के लिए आवश्यक हैं। एआई के बढ़ते उपयोग से भी खर्चों में काफी वृद्धि हुई है। जोहो इन बढ़ते खर्चों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। कंपनी के लिए यह एक बड़ी वित्तीय चुनौती बन गई है।

सॉफ्टवेयर नौकरियों का भविष्य कैसा है?

वेम्बु ने कहा कि सॉफ्टवेयर नौकरियों का सामान्य दृष्टिकोण गंभीर है। कंपनी खुद को फिर से तैयार करने की प्रक्रिया में है। अगले तीन से पांच साल यह तय करेंगे कि यह पुनर्गठन कितना सफल रहा। वेम्बु ने इस कठिन समय में प्रार्थना करने का आग्रह किया। कंपनी का लक्ष्य इस अनिश्चित बाजार में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना है।