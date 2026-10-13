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द बोनस मार्केट: भारतीय शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स निचले स्तरों से 650 अंक चढ़ा; निफ्टी 22,450 पार

Tue, 13 Oct 2026 09:52 AM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 13 Oct 2026 09:52 AM IST
सार

मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी दिखी। सेंसेक्स 650 अंक से अधिक चढ़ा और निफ्टी 22,450 के पार बंद हुआ। आईटी शेयरों में 2 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई। जानिए किन सेक्टरों में रही खरीदारी और वैश्विक बाजारों का हाल।

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सेंसेक्स ओपनिंग बेल - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को उतार-चढ़ाव के बाद तेजी दर्ज की गई। शुरुआती गिरावट के बावजूद सेंसेक्स में 650 अंक से अधिक की रिकवरी देखी गई। निफ्टी भी 22,450 के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर गया।

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निवेशकों ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर बारीकी से नजर रखी। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने भी बाजार की धारणा को प्रभावित किया। खुदरा महंगाई में उम्मीद से तेज वृद्धि दर्ज की गई। इस वृद्धि ने ब्याज दरों में आगे और बढ़ोतरी की संभावना को मजबूत किया। इन चुनौतियों के बावजूद भारतीय इक्विटी बाजार मंगलवार को सकारात्मक रुख के साथ बंद हुआ। निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाला सेक्टर बनकर उभरा। इस इंडेक्स में दो फीसदी से ज्यादा की उछाल देखी गई। बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, एफएमसीजी और रियल्टी शेयरों में भी निवेशकों ने खरीदारी का रुझान दिखाया।

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किन सेक्टरों में दिखी कमजोरी?

हालांकि, कुछ सेक्टरों में दबाव बना रहा। निफ्टी मीडिया, मिडस्मॉल हेल्थकेयर, फार्मा और हेल्थकेयर इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। केमिकल्स सेक्टर में भी मामूली फिसलन दर्ज की गई। बाजार का यह मिला-जुला प्रदर्शन चुनिंदा खरीदारी का संकेत देता है। प्रौद्योगिकी और वित्तीय शेयरों ने व्यापक बाजार को सहारा दिया।

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वैश्विक बाजारों का क्या रहा हाल?

टोक्यो समय अनुसार सुबह 11:58 बजे तक वैश्विक बाजारों में गिरावट देखी गई। एसएंडपी 500 फ्यूचर्स 0.2 फीसदी नीचे रहा। जापान का टॉपिक्स 0.5 फीसदी गिरा। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 भी 0.2 फीसदी नीचे आया। हांगकांग का हैंग सेंग 0.9 फीसदी और शंघाई कंपोजिट 1 फीसदी कमजोर हुआ। यूरो स्टॉक्स 50 फ्यूचर्स में 0.4 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

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