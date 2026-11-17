देश में चालू चीनी सत्र 2026-27 के शुरुआती आंकड़ों में उत्पादन को लेकर बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 15 नवंबर तक देश में कुल 23.59 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है, जो पिछले साल की समान अवधि के 11.49 लाख टन के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। इस बढ़ोतरी में महाराष्ट्र की चीनी मिलों की अहम भूमिका रही है। राज्य में मिलों ने इस बार पिछले वर्षों के मुकाबले जल्दी गन्ने की पेराई शुरू कर दी। हालांकि, देश के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक उत्तर प्रदेश में उत्पादन पिछले साल के मुकाबले घट गया है। ऐसे में राज्यों के उत्पादन के आंकड़ों में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (इस्मा) के अनुसार, महाराष्ट्र में 15 नवंबर तक 18.51 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 5.25 लाख टन था। यानी राज्य में उत्पादन तीन गुना से ज्यादा हो गया है। महाराष्ट्र की मिलों ने इस बार आठ अक्तूबर से पहले ही गन्ने की पेराई शुरू कर दी थी। 15 नवंबर तक राज्य में 154 चीनी मिलें चल रही थीं, जबकि पिछले साल इसी समय 132 मिलों में पेराई हो रही थी। मिलों के जल्दी शुरू होने और उनकी संख्या बढ़ने से उत्पादन में तेजी आई है।देश के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक उत्तर प्रदेश में उत्पादन घटकर 2.10 लाख टन रह गया है। पिछले साल इसी अवधि में यहां 4.25 लाख टन चीनी बनी थी। राज्य में फिलहाल 80 मिलें चल रही हैं। हालांकि, आने वाले समय में यहां गन्ने की पेराई तेज होने का अनुमान है। वहीं, तीसरे सबसे बड़े उत्पादक कर्नाटक में उत्पादन लगभग स्थिर रहा है। यहां 15 नवंबर तक 1.40 लाख टन चीनी बनी, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 1.46 लाख टन था। इस तरह महाराष्ट्र में तेज बढ़ोतरी के मुकाबले यूपी में गिरावट और कर्नाटक में मामूली कमी दर्ज की गई है।इस्मा के महानिदेशक दीपक बल्लानी के मुताबिक, चालू चीनी सत्र में 15 नवंबर तक देश की 313 मिलों ने पेराई शुरू कर दी है। पिछले साल समान अवधि में 311 मिलें चालू थीं। उन्होंने कहा कि चीनी सत्र स्थिर गति से आगे बढ़ रहा है और उत्पादन में बढ़ोतरी मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पेराई जल्दी शुरू होने के कारण हुई है। चीनी सत्र हर साल अक्तूबर से सितंबर तक चलता है। आमतौर पर चीनी मिलों में अक्तूबर-नवंबर के दौरान गन्ने की पेराई शुरू होती है। इस्मा के अनुसार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में भी पेराई की रफ्तार बढ़ रही है। आने वाले दिनों में कुछ और मिलें शुरू होने की उम्मीद है।