सरकार ने छह ब्राउनफील्ड गैस-आधारित यूरिया परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 54,000 करोड़ रुपये है। पीटीआई ने सरकार से जुड़े एक अधिकारी के हवाले से इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी है। यह मंजूरी देश के उर्वरक क्षेत्र में एक बड़ा निवेश दर्शाती है।

यह कदम घरेलू यूरिया उत्पादन को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। ब्राउनफील्ड परियोजनाओं का अर्थ है कि मौजूदा औद्योगिक स्थलों पर ही विकास कार्य होगा। इन परियोजनाओं में प्राकृतिक गैस का उपयोग मुख्य कच्चे माल के रूप में किया जाएगा। इससे यूरिया उत्पादन की प्रक्रिया अधिक कुशल बनेगी। सरकार का यह निर्णय किसानों के लिए उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

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ये परियोजनाएं क्या हैं और इनका क्या महत्व है?

ये छह परियोजनाएं मौजूदा यूरिया संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार पर केंद्रित हैं। इनमें गैस-आधारित तकनीक का इस्तेमाल होगा, जो पर्यावरण के अनुकूल मानी जाती है। यूरिया कृषि के लिए एक आवश्यक नाइट्रोजन उर्वरक है। देश में इसकी पर्याप्त आपूर्ति खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इन परियोजनाओं से आत्मनिर्भरता की दिशा में भी मदद मिलेगी। कुल 54,000 करोड़ रुपये का निवेश इस क्षेत्र में नई जान फूंकेगा।