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भारत का निर्यात: अक्तूबर में 29.9% का उछाल, रिकॉर्ड 89.99 अरब डॉलर हुआ आंकड़ा; व्यापार घाटा भी कम हुआ

Sat, 14 Nov 2026 08:41 AM IST
ज्योति भास्कर एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 14 Nov 2026 08:41 AM IST
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India exports over 29 pc surge in October record 89 billion plus trade deficit also narrows know details
आयात-निर्यात के आंकड़े - फोटो : amarujala.com

भारत का कुल निर्यात अक्तूबर में 29.9 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड 89.99 अरब डॉलर हो गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि अक्तूबर में इसमें वस्तु और सेवा दोनों का निर्यात शामिल है, जो देश का अब तक का सबसे अधिक मासिक निर्यात मूल्य है।

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व्यापार घाटा भी कम, अक्तूबर में देश का कुल निर्यात 69.27 अरब डॉलर

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान व्यापार घाटा भी कम होकर 20.09 अरब डॉलर पर आ गया। पिछले साल अक्तूबर में देश का कुल निर्यात 69.27 अरब डॉलर था। अक्तूबर 2025 में भारत का व्यापार घाटा 25.15 अरब डॉलर रहा था।

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वस्तु के साथ सेवा निर्यात में कितना उछाल?

अक्तूबर में भारत का आयात बढ़कर 110.07 अरब डॉलर हो गया। यह पिछले साल इसी महीने के 94.42 अरब डॉलर से अधिक है। आंकड़ों के अनुसार, अक्तूबर में वस्तु निर्यात 34.11 अरब डॉलर से बढ़कर 49.47 अरब डॉलर हो गया। सेवा निर्यात भी अक्तूबर 2025 के 35.17 अरब डॉलर से बढ़कर 40.51 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

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निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि

अक्तूबर में वस्तु निर्यात 49.47 अरब डॉलर के नए शिखर पर पहुंच गया। यह पिछले पांच वर्षों में 45.06% की सबसे अधिक मासिक वृद्धि के साथ अब तक का सबसे अक्तूबर 2026 में कुल निर्यात 89.99 अरब डॉलर अनुमानित है। यह अब तक का सबसे अधिक मासिक निर्यात मूल्य है। अधिक मासिक वस्तु निर्यात मूल्य है।

व्यापक आधार वाली वृद्धि

वाणिज्य सचिव ने साझा किया कि निर्यात में वृद्धि किसी विशेष क्षेत्र या भूगोल तक सीमित नहीं है। यह विभिन्न देशों और क्षेत्रों में व्यापक आधार वाली वृद्धि है। उन्होंने आगे बताया कि भारत के 50 शीर्ष निर्यात गंतव्यों में से 43 ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। यह वृद्धि अक्तूबर 2026 में अक्तूबर 2025 की तुलना में हुई है। 

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