देश के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर बाजार की दिग्गज कंपनी बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने प्रयोगशाला परीक्षणों में पैकेज्ड पेयजल का नमूना 'असुरक्षित' (Unsafe) पाए जाने के बाद कंपनी के खिलाफ कानूनी मुकदमा (Prosecution) चलाने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSS Act) के तहत शुरू की जा रही इस विनियामक कार्रवाई ने समूचे बेवरेज और पैकेज्ड फूड सेक्टर में हड़कंप मचा दिया है। हालांकि, बिसलेरी ने दावा किया है कि उसकी स्वतंत्र जांच में पानी के नमूने निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप पाए गए हैं।

क्या है एफएसएसएआई की कार्रवाई और पूरा विवाद?

नियामक ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई मिनरल वॉटर के लिए नहीं, बल्कि बिसलेरी के परिसर से लिए गए 'पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर' (अन्यथा मिनरल वॉटर) के विनियामक नमूने से संबंधित है।

विज्ञापन

एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित मानकों के उल्लंघन के आधार पर बिसलेरी इंटरनेशनल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है।

विज्ञापन विज्ञापन यह कानूनी कदम बिसलेरी के खिलाफ अदालत में कार्यवाही का रास्ता साफ करता है, हालांकि यह अपने आप में कोई दोषसिद्धि (Conviction) नहीं है।

प्राधिकरण ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कंपनी का कौन सा विशिष्ट पैकेज्ड वेरिएंट असुरक्षित पाया गया था, लेकिन यह कार्रवाई कंपनी की गोवा स्थित निर्माण इकाई से जुड़े सैंपल पर केंद्रित है।

प्रयोगशाला जांच में क्या कमियां और संदिग्ध तत्व पाए गए?

एफएसएसएआई की रिपोर्ट के अनुसार, जांच के दौरान पानी के नमूनों में रासायनिक अशुद्धियां पाई गईं:

ब्रोमेट का स्तर सीमा से अधिक: शुरुआती जांच में गोवा फैसिलिटी से लिए गए सैंपल में ब्रोमेट (Bromate) की मात्रा तय सुरक्षा सीमा से अधिक पाई गई। ब्रोमेट की निर्धारित सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है, जबकि शुरुआती जांच में यह 12 माइक्रोग्राम प्रति लीटर दर्ज की गई थी। वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) और अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (US EPA) ब्रोमेट को संभावित मानव कैंसरकारी (Carcinogen) तत्व के रूप में वर्गीकृत करती हैं।

शुरुआती जांच में गोवा फैसिलिटी से लिए गए सैंपल में ब्रोमेट (Bromate) की मात्रा तय सुरक्षा सीमा से अधिक पाई गई। ब्रोमेट की निर्धारित सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है, जबकि शुरुआती जांच में यह 12 माइक्रोग्राम प्रति लीटर दर्ज की गई थी। वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) और अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (US EPA) ब्रोमेट को संभावित मानव कैंसरकारी (Carcinogen) तत्व के रूप में वर्गीकृत करती हैं। रेफरल लैब में पीएएच की पुष्टि: जब कंपनी ने शुरुआती निष्कर्षों के खिलाफ अपील की, तो नमूने को आगे की जांच के लिए एक रेफरल फूड लेबोरेटरी में भेजा गया। रेफरल प्रयोगशाला ने पॉली-न्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन्स (PAHs) पाए जाने के बाद भी नमूने को 'असुरक्षित' घोषित कर दिया।

विवाद पर बिसलेरी इंटरनेशनल का क्या रुख है?

नियामक की कार्रवाई के जवाब में बिसलेरी इंटरनेशनल ने अपना आधिकारिक पक्ष रखते हुए कहा है कि पेयजल सुरक्षा कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी ने बताया कि वह कड़े गुणवत्ता नियंत्रण बनाए रखती है। बिसलेरी के अनुसार, गोवा फैसिलिटी से पिछले साल लिए गए सैंपल में ब्रोमेट का स्तर 12 माइक्रोग्राम प्रति लीटर था, जो 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर की सीमा से आंशिक रूप से अधिक था। कंपनी ने दावा किया कि उसके द्वारा कराई गई स्वतंत्र प्रयोगशाला जांचों में ब्रोमेट का स्तर निर्धारित स्वीकार्य सीमा के भीतर पाया गया। कंपनी ने कहा है कि वह उचित विनियामक प्रक्रिया के जरिए इस मामले को सुलझाने के लिए एफएसएसएआई के साथ सहयोग जारी रखेगी।

पैकेज्ड पेयजल उद्योग और अन्य कंपनियों पर क्या पड़ा असर?

यह कार्रवाई देश में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर निर्माताओं पर बढ़ती विनियामक निगरानी का हिस्सा है। इससे पहले जुलाई 2025 में हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मानकों पर खरा न उतरने के कारण एक डिस्ट्रीब्यूटर से 120 सीलबंद बोतलें जब्त की थीं और बाजार से 250 बोतलें वापस मंगवाई थीं। इसके अलावा, एफएसएसएआई ने हाल ही में व्यापक अभियान चलाकर कई अन्य कंपनियों पर भी शिकंजा कसा है:

अन्य फर्मों पर मुकदमा: वसंत मसाला, टिट-बिट फूड्स इंडिया, मीमांसा इंडस्ट्रीज और आशा कन्फेक्शनरी के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है।

वसंत मसाला, टिट-बिट फूड्स इंडिया, मीमांसा इंडस्ट्रीज और आशा कन्फेक्शनरी के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है। लाइसेंस निलंबन व रिकॉल: नियमों का पालन न करने पर उर्मी लाइफसाइंसेज और गौर आयुर्वेदिक स्टोर के लाइसेंस निलंबित किए गए, जबकि आशा कन्फेक्शनरी की चॉकलेट-फिल्ड कुकीज को बाजार से वापस मंगाने (Recall) का आदेश जारी किया गया।

आगे की कानूनी प्रक्रिया और विनियामक व्यवस्था क्या होगी?

पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के विनियामक ढांचे में हाल के वर्षों में बड़े नीतिगत बदलाव हुए हैं। अक्तूबर 2024 में एफएसएसएआई ने पैकेज्ड पेयजल और मिनरल वॉटर के लिए अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था और ध्यान सुरक्षा परीक्षण ढांचे पर केंद्रित किया। इसके बाद, 1 जनवरी 2026 से निर्माताओं के लिए एक अनिवार्य परीक्षण योजना लागू की गई, जिसके तहत ऑपरेटरों को बैच-वार रिकॉर्ड रखना और विफलता की स्थिति में सुधारात्मक कदम उठाना अनिवार्य है। इस कड़े विनियामक माहौल में बिसलेरी पर चलने वाला मुकदमा पैकेज्ड बेवरेज उद्योग में गुणवत्ता अनुपालन और ब्रांड प्रतिष्ठा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कानूनी नजीर बनेगा।