टाटा स्टील ने सोमवार को APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है। कंपनी 26.6 फीसदी प्रमोटर हिस्सेदारी 15,510 करोड़ रुपये में खरीदेगी। यह सौदा 2,100 रुपये प्रति शेयर की दर से किया गया है। इसके बाद टाटा स्टील APL अपोलो में अतिरिक्त 26 फीसदी हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर भी लाएगी। यह जानकारी सामने आने के बाद एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड के शेयर 14% तक टूट गए हैं।

ओपन ऑफर में प्रति शेयर 2,301.40 रुपये का भाव तय किया गया है। इस तरह कुल अधिग्रहण 16,756 करोड़ रुपये का होगा। यह समझौता टाटा स्टील और SG टेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (SG स्पेक्ट्रा) के बीच हुआ है। एसजी स्पेक्ट्रा एपीएल अपोलो के प्रमोटर समूह से जुड़ी एक कंपनी है। इन सौदों को नियामक मंजूरियों की आवश्यकता होगी। टाटा स्टील को उम्मीद है कि ये मंजूरियां आने वाले महीनों में मिल जाएंगी। कंपनी वित्त वर्ष 2027 तक इन सभी सौदों को पूरा कर लेगी। APL अपोलो अब टाटा स्टील के लिए स्टील ट्यूब और कलर कोटेड उत्पादों में डाउनस्ट्रीम वृद्धि का माध्यम बनेगी।

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टाटा स्टील की क्या है योजना?

नई इकाई APL अपोलो ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड की क्षमता 2035 तक 15.5 MTPA तक बढ़ाई जाएगी। इसमें 9 MTPA स्टील ट्यूब और 6.5 MTPA कलर कोटेड उत्पाद शामिल होंगे। APL अपोलो ट्यूब्स के साथ यह जुड़ाव दोनों कंपनियों की संयुक्त ताकत को बढ़ाएगा। इससे क्षमता उपयोग का अनुकूलन होगा और लाभप्रदता में वृद्धि होगी। टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक टी वी नरेंद्रन ने कहा कि वे इस समझौते से बहुत खुश हैं। उन्होंने इसे भविष्य के लिए एक डाउनस्ट्रीम पावरहाउस बताया, जिसमें बाजार में फुर्ती, मजबूत वृद्धि और कुशल संचालन की क्षमता होगी।

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अधिग्रहण से क्या लाभ होगा?

नरेंद्रन ने कहा कि यह रणनीतिक कदम स्टील ट्यूब और कलर कोटेड कारोबार को टाटा स्टील के स्वामित्व में मजबूत करेगा। इससे दोनों कंपनियों के बीच कई तालमेल बनेंगे। यह सभी हितधारकों के लिए मूल्य पैदा करेगा। ग्राहकों पर अधिक ध्यान, अखिल भारतीय पहुंच और एक पूर्ण उत्पाद पोर्टफोलियो सुनिश्चित होगा। टाटा स्टील के कार्यकारी निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी कौशिक चटर्जी ने भी इस अधिग्रहण पर बात की। उन्होंने कहा कि कंपनी मूल्य वर्धित क्षेत्र में आक्रामक रूप से वृद्धि करना चाहती है।

यह एक अनूठा अवसर क्यों है?

कौशिक चटर्जी ने बताया कि टाटा स्टील अपनी डाउनस्ट्रीम पहुंच को जैविक और अकार्बनिक दोनों तरीकों से बढ़ाना चाहती है। कंपनी के पास टिन प्लेट और हॉट-रोल्ड, पिकल और गैल्वेनाइज्ड लाइनों जैसे मूल्य वर्धित खंडों में कई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। ऐसे में APL अपोलो ने उनके लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत किया। यह अधिग्रहण भारतीय बाजार की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा।