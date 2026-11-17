क्रिकेट की 22 गज की पिच अपनी चतुर कप्तानी से मैच का पासा पलटने वाले महेंद्र सिंह धोनी अब कॉरपोरेट और स्टार्टअप जगत में भी उसी रणनीतिक सूझबूझ के साथ नई पारी खेल रहे हैं। 17 नवंबर 2026 को आईपीएल से एक खिलाड़ी के रूप में संन्यास लेने के बाद धोनी अब 2027 से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के मेंटर की भूमिका में नजर आएंगे। हालांकि, खेल के मैदान से इतर उनकी पहचान अब एक सफल एंजेल निवेशक और आंत्रप्रेन्योर (उद्यमी) के रूप में पूरी तरह स्थापित हो चुकी है।

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आईपीएल करियर और ब्रांड एंडोर्समेंट से धोनी की कमाई कितनी?

वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, धोनी की कुल अनुमानित संपत्ति 1,060 करोड़ रुपये से 1,200 करोड़ रुपये (लगभग 127 मिलियन डॉलर से 145 मिलियन डॉलर) के बीच आंकी गई है। उनकी अनुमानित मासिक आय 4 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये है। धोनी की संपत्ति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पारंपरिक नकदी तक सीमित रहने के बजाय एसेट और इक्विटी-हैवी (Asset & Equity-Heavy) है, जो भविष्य के वैल्यूएशन पर आधारित है।

धोनी के वित्तीय साम्राज्य की मजबूत नींव उनके खेल और कभी न घटने वाली ब्रांड वैल्यू पर टिकी है:

आईपीएल से ₹200 करोड़ की सीधी कमाई: वर्ष 2008 से 2026 तक के 19 सीजन में धोनी ने वेतन और रिटेंशन फीस के जरिए करीब ₹197 करोड़ से ₹200.72 करोड़ अर्जित किए। वर्ष 2025 और 2026 में 'अनकैप्ड प्लेयर' नियम के तहत ₹4 करोड़ की कम सैलरी लेने के बावजूद, यह चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड वैल्यू (2,300 करोड़ रुपये) को मजबूती देने और अपने निजी ब्रांड को बनाए रखने की एक रणनीतिक तरकीब थी।

वर्ष 2008 से 2026 तक के 19 सीजन में धोनी ने वेतन और रिटेंशन फीस के जरिए करीब ₹197 करोड़ से ₹200.72 करोड़ अर्जित किए। वर्ष 2025 और 2026 में 'अनकैप्ड प्लेयर' नियम के तहत ₹4 करोड़ की कम सैलरी लेने के बावजूद, यह चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड वैल्यू (2,300 करोड़ रुपये) को मजबूती देने और अपने निजी ब्रांड को बनाए रखने की एक रणनीतिक तरकीब थी। विज्ञापन विज्ञापन संन्यास के बाद भी ‘ऐड किंग’: 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बावजूद धोनी का बाजार दबदबा बरकरार है। वे वर्तमान में 35 से 43 सक्रिय ब्रांड्स का प्रमुख चेहरा हैं और प्रति एंडोर्समेंट डील औसतन 3.5 करोड़ रुपये से 6 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं। उनकी सालाना ब्रांड एंडोर्समेंट आय 100 करोड़ रुपये से 150 करोड़ रुपये से अधिक है।

क्या है धोनी का ‘इक्विटी फॉर एंडोर्समेंट’ मॉडल?

धोनी की कारोबारी सफलता का सबसे बड़ा स्तंभ उनका इक्विटी+एंडोर्समेंट मॉडल है। वे कई उभरते हुए स्टार्टअप्स से नकद विज्ञापन फीस लेने के बजाय कंपनी में इक्विटी (शेयर हिस्सेदारी) लेते हैं। जब कंपनी की वैल्यूएशन कई गुना बढ़ती है, तो उनका रिटर्न भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है।

उनके प्रमुख स्टार्टअप निवेशों का ब्योरा:

गरुड़ एयरोस्पेस (Garuda Aerospace) : इस ड्रोन-टेक स्टार्टअप में 2022 में प्रवेश के बाद, अक्तूबर 2024 में 4 करोड़ रुपये और लगाकर धोनी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 1.1% कर ली, जबकि कंपनी की वैल्यूएशन 50 मिलियन डॉलर पार कर चुकी है।

: इस ड्रोन-टेक स्टार्टअप में 2022 में प्रवेश के बाद, अक्तूबर 2024 में 4 करोड़ रुपये और लगाकर धोनी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 1.1% कर ली, जबकि कंपनी की वैल्यूएशन 50 मिलियन डॉलर पार कर चुकी है। खाताबुक (Khatabook): छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए डिजिटल लेजर समाधान उपलब्ध कराने वाले इस फिनटेक ऐप के 40-45 करोड़ रुपये के फंडिंग राउंड में उन्होंने हिस्सेदारी ली।

छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए डिजिटल लेजर समाधान उपलब्ध कराने वाले इस फिनटेक ऐप के 40-45 करोड़ रुपये के फंडिंग राउंड में उन्होंने हिस्सेदारी ली। ई-मोबिलिटी और ऑटो: इलेक्ट्रिक साइकिल स्टार्टअप ईमोटोरैड (EMotorad), ईवी कैब सेवा प्रदाता ब्लूस्मार्ट (BluSmart) और यूज्ड-कार प्लेटफॉर्म कार्स24 (CARS24) में उनका रणनीतिक निवेश है।

इलेक्ट्रिक साइकिल स्टार्टअप ईमोटोरैड (EMotorad), ईवी कैब सेवा प्रदाता ब्लूस्मार्ट (BluSmart) और यूज्ड-कार प्लेटफॉर्म कार्स24 (CARS24) में उनका रणनीतिक निवेश है। अन्य निवेश: इसके अलावा वे शाका हैरी (प्लांट-बेस्ड फूड), तगड़ा रहो (फिटनेस), रिगी (क्रिएटर इकोनॉमी), होमलेन (इंटीरियर) और एको (इंश्योरटेक) जैसी 15 से अधिक कंपनियों में पूंजी लगा चुके हैं।

धोनी के अपने मालिकाना हक वाले बिजनेस और संपत्तियां कौन?

एंजल निवेश के अलावा धोनी ने सीधे तौर पर कई सेक्टर्स में अपनी कंपनियों का जाल खड़ा किया है:

स्पोर्ट्सवियर और लाइफस्टाइल: उनका खुद का लाइफस्टाइल व स्पोर्ट्सवियर ब्रांड SEVEN कपड़ों और फुटवियर सेगमेंट में काम करता है।

उनका खुद का लाइफस्टाइल व स्पोर्ट्सवियर ब्रांड SEVEN कपड़ों और फुटवियर सेगमेंट में काम करता है। मीडिया व एंटरटेनमेंट: अपनी पत्नी साक्षी धोनी के साथ मिलकर उन्होंने धोनी एंटरटेनमेंट फिल्म प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है।

अपनी पत्नी साक्षी धोनी के साथ मिलकर उन्होंने धोनी एंटरटेनमेंट फिल्म प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है। स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी: वे इंडियन सुपर लीग (ISL) के फुटबॉल क्लब चेन्नईयिन एफसी (Chennaiyin FC) के सह-मालिक हैं। इसके साथ ही वे हॉकी (रांची रेज) और रेसिंग (माही रेसिंग टीम) में भी जुड़े रहे हैं।

वे इंडियन सुपर लीग (ISL) के फुटबॉल क्लब चेन्नईयिन एफसी (Chennaiyin FC) के सह-मालिक हैं। इसके साथ ही वे हॉकी (रांची रेज) और रेसिंग (माही रेसिंग टीम) में भी जुड़े रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी और एग्री-बिजनेस: रांची में उनका 'होटल माही रेजीडेंसी' संचालित है। इसके अलावा वे रांची में करीब 40-50 एकड़ जमीन पर बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक खेती और डेयरी फार्मिंग का कारोबार संभालते हैं।

रांची में उनका 'होटल माही रेजीडेंसी' संचालित है। इसके अलावा वे रांची में करीब 40-50 एकड़ जमीन पर बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक खेती और डेयरी फार्मिंग का कारोबार संभालते हैं। रियल एस्टेट व ऑटोमोबाइल: रांची के रिंग रोड पर सात एकड़ में फैला उनका फार्महाउस कैलाशपति (अनुमानित लागत 6-10 करोड़ रुपये से अधिक), देहरादून में करीब 18 करोड़ रुपये का हेरिटेज बंगला, मुंबई-पुणे में अपार्टमेंट्स और करीब 30-40 करोड़ रुपये मूल्य का 100 से ज्यादा विंटेज कारों व सुपरबाइक्स का निजी गैरेज उनके पोर्टफोलियो में शामिल है।

कॉरपोरेट जगत के लिए धोनी की रणनीति में क्या सीख?

एमएस धोनी की कारोबारी यात्रा यह साबित करती है कि मैदान से संन्यास लेने का मतलब ब्रांड वैल्यू का खात्मा नहीं होता। बिना किसी आक्रामक बयानबाजी के, पारंपरिक कृषि और डेयरी से लेकर अत्याधुनिक ड्रोन व ईवी तक में किया गया उनका संतुलित निवेश कॉरपोरेट जगत के लिए एक केस स्टडी है। उनका 'इक्विटी फॉर एंडोर्समेंट' फॉर्मूला आज भारत के खेल और बिजनेस जगत के बीच सबसे सफल गठजोड़ बनकर उभरा है।