दुनिया में जारी अनिश्चितताओं और कमजोर मानसून के दोहरे दबाव के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में नरमी के संकेत हैं। घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा (ICRA) के ताजा अनुमान के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर घटकर 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

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प्रमुख क्षेत्रों के स्तर पर क्या बदलाव दिखने की संभावना है?

यदि यह आकलन सही साबित होता है, तो विकास दर पांच तिमाहियों का सबसे निचला स्तर होगी। इससे पहले चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही थी। वहीं पिछले वित्त वर्ष (2025-26) की समान दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था ने 8.2 प्रतिशत की मजबूत रफ्तार दर्ज की थी। इक्रा ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि दूसरी तिमाही में विकास दर में आने वाली यह सुस्ती हल्की होगी, लेकिन इसका दायरा व्यापक रहेगा, जिसका असर कृषि, औद्योगिक और सेवा- तीनों प्रमुख क्षेत्रों पर दिखेगा।

इक्रा द्वारा जारी सेक्टोरल अनुमान दर्शाते हैं कि विकास दर में नरमी की सबसे बड़ी मार कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाली है:

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कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector): कमजोर और असमान बारिश के कारण दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर सिमटकर महज 0.2 प्रतिशत पर आने का अनुमान है। पहली तिमाही में इस क्षेत्र ने 3.6 प्रतिशत की विकास दर हासिल की थी।

कमजोर और असमान बारिश के कारण दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर सिमटकर महज 0.2 प्रतिशत पर आने का अनुमान है। पहली तिमाही में इस क्षेत्र ने 3.6 प्रतिशत की विकास दर हासिल की थी। औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Sector): विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों की वृद्धि दर पहली तिमाही के 7.7 प्रतिशत के मुकाबले घटकर 7.2 प्रतिशत रहने का आकलन है।

विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों की वृद्धि दर पहली तिमाही के 7.7 प्रतिशत के मुकाबले घटकर 7.2 प्रतिशत रहने का आकलन है। सेवा क्षेत्र (Services Sector): अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े इंजन सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भी पहली तिमाही के 10 प्रतिशत के मुकाबले नरम पड़कर 9.1 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े इंजन सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भी पहली तिमाही के 10 प्रतिशत के मुकाबले नरम पड़कर 9.1 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर का कहना है कि दूसरी तिमाही में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के हाई-फ्रीक्वेंसी आंकड़ों की मजबूती ने लगातार बनी बाहरी प्रतिकूलताओं के बावजूद इन क्षेत्रों में एक स्वस्थ आर्थिक वृद्धि का संकेत दिया है।

आरबीआई और वित्त मंत्रालय के अनुमानों से इक्रा का आंकड़ा कितना अलग?

इक्रा का 7.5 प्रतिशत का यह अनुमान आधिकारिक स्तर पर लगाए गए अन्य अनुमानों से अपेक्षाकृत बेहतर है:

आरबीआई का अनुमान: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी ने दूसरी तिमाही के लिए 7.2 प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान लगाया था, जिससे इक्रा का आंकड़ा अधिक है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी ने दूसरी तिमाही के लिए 7.2 प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान लगाया था, जिससे इक्रा का आंकड़ा अधिक है। वित्त मंत्रालय का अनुमान: केंद्रीय वित्त मंत्रालय की 'मंथली इकोनॉमिक रिव्यू' (Monthly Economic Review) में दूसरी तिमाही की आर्थिक वृद्धि 7.35 प्रतिशत रहने की संभावना जताई गई है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय की 'मंथली इकोनॉमिक रिव्यू' (Monthly Economic Review) में दूसरी तिमाही की आर्थिक वृद्धि 7.35 प्रतिशत रहने की संभावना जताई गई है। आधिकारिक आंकड़ों की तारीख: केंद्र सरकार द्वारा जुलाई-सितंबर तिमाही के आधिकारिक जीडीपी आंकड़े 30 नवंबर को जारी किए जाने हैं।

चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही और पूरे साल के लिए क्या नजरिया?

रेटिंग एजेंसी का मानना है कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (H1) के रुझान वैश्विक चुनौतियों के बीच काफी मजबूत और लचीले रहे हैं, लेकिन दूसरी छमाही (H2) में विकास की रफ्तार और धीमी पड़ सकती है।



अदिति नायर के अनुसार, कमजोर बारिश के प्रभाव और बढ़ती महंगाई के चलते मांग पर असर, कच्चे माल की बढ़ी लागत के कारण कंपनियों के मुनाफे पर दबाव, तथा जीएसटी दर युक्तिकरण से जुड़े उच्च आधार (High Base) के प्रभाव से दूसरी छमाही प्रभावित होगी। इन कारकों के चलते पूरे वित्त वर्ष 2026-27 के लिए देश की वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर सिमटकर 7.1 प्रतिशत पर आ सकती है। गौरतलब है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भी पूरे वित्त वर्ष के लिए जीडीपी विकास दर 7.1 प्रतिशत रहने का ही अनुमान व्यक्त किया है।